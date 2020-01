Le photographe Fouad Tabhacht de la wilaya de Chlef a décroché le Prix de la «meilleure photo expressive» de la huitième édition du Salon national de la photographie de Mila «La photographie, un art et une culture», clôturée mercredi soir à la Maison de la culture M’barek El Mili. La photographie consacrée immortalisait la tradition de la «touisa», alors que le Prix de la «meilleure exposition intégrée» est revenu à la photographe Aïcha Nouassar de la wilaya de Batna pour sa mini exposition sur les traditions dans les Aurès, l’art culinaire notamment. Le Prix du jury a été décroché par le photographe Saïd Ankak de la wilaya de Skikda pour une photo zoomant un homme aux besoins spécifiques. La qualité des 230 photographies présentées à l’occasion de ce Salon national de 2 jours organisé à l’initiative de la maison locale de la culture a été qualifiée de « niveau international » par le jury. Selon un membre du jury, Mourad Amraoui, ce salon dans sa 2e édition a enregistré une évolution par rapport à l’édition précédente en témoigne a-t-il soutenu, « l’échange fructueux parmi les participants et le nombre intéressant des 58 photographes venus de différentes wilayas du pays ». La 8e édition du Salon national de la photographie qui a vu la participation de 58 photographes venus de 35 wilayas et a été marqué par l’organisation d’ateliers consacrés à la «photographie des monuments historiques», «photographie de paysages naturels» et «l’art de l’éclairage dans la photographie».