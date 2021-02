Le court métrage destiné au Web «Dz'ombie», une comédie parodiant des séries à grand succès, réalisé à partir d'un scénario coécrit par les jeunes comédiens Mourad Oudia et Arkam Slama a connu un franc succès auprès des internautes depuis sa mise en ligne. D'une durée de 30 mn, ce court métrage indépendant qui parodie avec beaucoup d'humour la célèbre série «Walking Dead» a totalisé plus de deux millions de vues en moins de deux jours. Green, joué par Mourad Oudia, et Rostom, campé par Arkam Slama, ont survécu à un virus, qui a transformé la majorité des humains en zombies, et tentent de traverser le pays pour rejoindre un camp protégé où les survivants s'entraident et s'organisent. Armés de pistolets, de gourdins, d'arcs et de flèches, les deux acolytes rencontrent sur leur chemin «Zawbaâ» (tempête), moitié homme moitié zombie campé par Youcef Goudih, un musicien très amoureux qui veut retrouver son épouse malgré son apparence de zombie. Comme dans la série originale, les survivants évoluent dans un monde déserté par les humains, se déplacent en volant des voitures qui contiennent encore du carburant et se nourrissent de ce qui est encore comestible dans les magasins abandonnés pour rejoindre le village de la jeune fille, puis le camp de survivants. La production exécutive de ce court métrage, entièrement sponsorisée par une marque de boisson algérienne, a été confiée aux opérateurs «All In» et «X-Motion Studio». Evoquant quelques lacunes techniques de cette oeuvre, la production de «Dz'ombie» explique que ce tournage est une «véritable aventure, réalisée avec les moyens du bord et reste une expérience enrichissante». Dans une vidéo de promotion Mourad Oudia a expliqué que ce projet est exclusivement destiné à la diffusion sur Internet et qu'il prouve que les youtubeurs «ne sont pas limités à faire des vidéos dans une chambre», mais «peuvent aussi mener des projets artistiques». Les jeunes artistes Mourad Oudia et Arkam Slama, portés sur l'actorat, l'animation et la chanson, se sont fait connaître par des vidéos humoristiques diffusées sur Internet avant d'intégrer le monde de la télévision en tant qu'animateurs ou acteurs dans des sitcoms comme «Casbah City».