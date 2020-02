La galerie Ezzou’art a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition « Carte blanche ». Il s’agit d’un atelier-exposition, artistes, amateurs d’art et professionnels peuvent venir peindre, la galerie mettra à leur disposition tout le matériel qu’il faut, sans conditions. Le public a le plein pouvoir pour faire ses œuvres, un accompagnement leur sera consacré. Une occasion pour visiter la galerie, peindre, rencontrer des artistes et s’initier à la peinture et la création. Cela aura lieu ce samedi 22 février 2020 à partir de 15h. L’exposition sera visible ensuite jusqu’ au 11 mars 2020