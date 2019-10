L’Office national de la culture et de l’information en partenariat avec la société de distribution MD cinéma, sont heureux d’annoncer à leur public cinéphile, le lancement d’une programmation du tout dernier film à l’affiche dans le monde en projection à la salle Afrique (Alger), à 14h, le film Joker de Todd Phillips, le drame thriller tant attendu : interdit aux moins de 12 ans . Synopsis : dans les années 1980, à Gotham City, Arthur Fleck, un comédien de stand-up raté est agressé alors qu’il ère dans les rues de la ville déguisé en clown. Méprisé de tous et bafoué, il bascule peu à peu dans la folie pour devenir le Joker, un dangereux tueur psychotique. A noter que l Gemini Man, film réalisé par Ang Lee avec Will Smith est quant à lui à l’affiche aussi. Heure de projection à 20h. A ne pas rater ces deux excellents films .