La musique moderne sera en concert à la salle de cinéma Sahel. A chaque Nouvel An, les jeunes Algériens ont de plus en plus tendance à vouloir faire la fête. Dans ce contexte, l’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger, vous invite à assister à une superbe après-midi animée par des jeunes talents, à savoir le «Groupe Juke Band». Il s’agit d’un concert qui enflammera le public de la salle, vous allez tous vibrer au rythme et bruits empruntés par la musique moderne. Le concert aura lieu le samedi 4 janvier 2020 à partir de 15h00 à la salle de cinéma Sahel. «Chéraga».