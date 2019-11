L’exposition photographique argentique intitulée «H», aura lieu du 27 novembre au 3 décembre 2019 à Dar Abdeltif. Le vernissage se tiendra le mercredi 27 novembre 2019 à partir de 16h 30 à Dar Abdeltif. «H» de Gregory Dargent est une exposition photographique qui prend place dans le triangle de feu algérien, entre «Reggane» et «Tamanrasset», là où il y a 60 ans, l’armée française a effectué des essais nucléaires dans le Sahara algérien, un choix audacieux et une œuvre forte offrant une vision singulière à travers l’objectif de l’artiste. Gregory Dargent pour info est musicien et photographe français né en 1977. Diplômé du Conservatoire de Strasbourg, Grégory Dargent mène une carrière internationale de musicien (guitare électrique et oud) et de compositeur.

Parcourir le monde

Ses créations l’ont conduit à parcourir le monde, du Philharmonique de Berlin à une petite place de l’Eglise d’Itabuna au Brésil, du festival de oud de Doha au «Poisson Rouge» à New-York, du festival de Jazz du Caire à l’auditorium de la radio de Varsovie. Passionné tardivement par la photographie qu’il découvre, comme par accident, le jour de ses 37 ans, ancré dans la temporalité de l’argentique, il est attaché à l’abstraction du noir et blanc et prône la plus grande subjectivité. En 2018, son projet «H» prend forme avec un premier livre photographique et un album.

Son livre est salué par la presse. Sélectionné comme photographe «jeune talent» en résidence dans le cadre du festival «Planche(s) Contact de Deauville», il exposera à Deauville à partir du 19 octobre 2019.

Il travaille actuellement sur deux projets personnels, mêlant photographie et musique, le premier autour de la spiritualité et de la poésie en Haïti, le second autour de la ville du Caire et ses mythologies contemporaines. A noter que «H» est surtout un projet complet, constitué non seulement de photos, mais aussi d’une création musicale qui vraisemblablement ne sera pas présenté pour cette fois à Alger.

Photo et musique

En effet, comme il est souligné dans le dossier de presse de l’artiste : « Après avoir découvert l’histoire de ces essais et catastrophes, il y a 5 ans, l’idée de la collision entre les nomades et la fission atomique m’interrogea profondément, et j’ai commencé à écrire…. Après avoir composé, avec L’Hijâz’Car, Sha’Ir Majnûn pour le chœur de femmes Touareg de Lalla Tahra (Tamanrasset) et les Cavaliers de l’Aurès pour la grande chanteuse berbère chaouie Houria Aïchi (Batna), ce nouveau volet sur mes réflexions algériennes se concentra sur le sujet-même de la rencontre imposée, et sur les métamorphoses intimes que celles-ci induisent.

Il ne s’agit pas ici de travailler les musiques traditionnelles algériennes, mais d’écrire une longue pièce de 45 mn, nous narrant une des directions possibles qu’auraient empruntées ces musiques, si l’art pouvait lui-même avoir été irradié.»

Une création hybride

Et de souligner : «Pour cette création musique-photographie autour des essais nucléaires français des années 60 dans le Sahara algérien, j’ai invité deux des musiciens les plus étonnants des scènes free Jazz et musiques traditionnelles: Anil Eraslan - violoncelle (Absorb solo, Auditive Connexion, Kemik Trio, Sousta Politiki) et Wassim Halal- percussions (Bey Ler Bey, Revolutionnary Birds, Nizar Rohana trio) à s’interroger sur l’irradiation de l’art, sur la perte d’identité des victimes et sur la liberté des espaces désertiques, quelque part entre transes, musiques improvisées et déflagrations électroniques.

Autour de ce répertoire, un travail d’auteur photographique a été réalisé, au courant de l’année 2017, à Reggane et Tamanrasset, lieux des essais et sera présenté sous forme de projection accompagnée d’une guitare électrique en solo.»