L’artiste peintre Hachemi Ameur organisera, du 12 au 31 octobre courant à Alger, une exposition individuelle intitulée «Carnets de voyages 2». C’est la galerie d’art «Yasmine», à Dély Brahim, qui abritera cette exposition composée de plus de 42 tableaux abordant des thématiques et des situations inspirées de l’Algérie profonde. Hachemi Ameur a souligné que ces toiles, réalisées suite à ses multiples voyages à travers le pays, sont inspirées de l’Algérie profonde. L’exposition fait suite à celle organisée dans la même galerie d’Alger en 2016, sous le titre «Carnets de voyages1». Cet artiste, également photographe, graphiste et miniaturiste, a pris part à plusieurs expositions collectives et individuelles. Sa dernière «sortie» a eu lieu en septembre dernier, avec son exposition «Naufragés en Méditerranée», qui a sillonné des villes espagnoles dont Alicante, Ibiza et Majorque ainsi qu’au musée d’ art moderne Bego. Ses œuvres ont été également exposées notamment aux USA, en Pologne, en Chine, en France, rappelle-t-on.