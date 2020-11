Le jury du Festival international du portail numérique du court-métrage a révélé l'identité des films lauréats lors de la septième session de cet événement, qui a vu la participation de 34 films de 14 pays étrangers, et une participation intense et forte du Sultanat d'Oman a été enregistrée avec 11 films de haute qualité, ce qui reflète la maturité du cinéma au Sultanat d'Oman et l'abondance de la production cinématographique et de l'intérêt des jeunes pour la réalisation cinématographique au Sultanat d'Oman. Trois nouveaux pays ont participé pour la première fois, et cela concerne le Liban, la Palestine et la Turquie, la Turquie et la Palestine ayant participé avec deux films pour chaque pays, en plus de l'Algérie qui a pris part à cette manifestation avec trois films, le Maroc avec quatre films, l'Inde avec cinq Films, sans oublier l'Italie, l'Iran, la Mauritanie, l'Espagne, la Syrie, l'Egypte et la France avec un film pour chaque pays. Le comité de sélection a visionné les films participants et a fini par sélectionner 15 films. À noter que le jury international permanent est composé de MM. Noureddine Barabah de l'Algérie, Marwan Trabelsi de Tunisie ainsi que du docteur Abu Shaib Al Masoudi du Maroc comme président du jury. Il est bon de signaler que le Grand Prix du public est revenu à Hadi hiya du réalisateur algérien Youssef Mehsas. Deux mentions spéciales ont été attribuées au film court Nay Salat d'Ahmed Al-Qadi et Ali Al-Bimani du Sultanat d'Oman et le deuxième film (The Foreigner) de Natalie Jobeih de la Palestine. Le prix du jury a été, quant à lui, décerné et partagé à parts égales entre le film With Thy Sprit de Karim Rahbani du Liban et le film Road to Sab d'Ahmed Al-Sabri du Sultanat d'Oman. Quant au Prix de bronze, il est revenu au film (Le livre blanc) de Mohamed Nadjib El Amrawi de l'Algérie, et le Prix d'argent pour (Les cerfs-volants) de Sayed Bayan Hosseini d'Iran. Le commissaire et fondateur du festival, Dalil Belkhuder, a révélé que le niveau des films de la septième session était fort et que la concurrence entre les participants était intense tandis que le choix était difficile car les films étaient bons...