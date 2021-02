Dar Abdellatif accueille le 13 février à partir de 15h le vernissage de l'exposition de l'artiste Hakim Tounsi. Une exposition placée sous le titre «La rive orientale», qui sera visible jusqu'au 26 février.. Celle-ci donne à voir des arbres et de l'architecture mauresque. «Des éléments de prédilection que mêle l'artiste tout en harmonie dans un style semi-figuratif et pictural.» peut-on lire dans le texte de présentation de l'artiste peintre. Et d'apprendre: «Les arbres sont représentés dans toute leurs splendeurs, dont la métaphore principale est la vitalité, ensuite le développement et la force qui tout comme l'homme doit traverser et résister aux difficultés pour faire sa place. Et viennent se greffer d'une manière subtile et en formes spirales, des branches qui laissent entrevoir le dynamisme du cycle de la vie et fait renaître son élan pour créer une belle émotion de la quiétude.». Vous l'aurez compris, la nature dans toute sa splendeur, réalisée de façon abstraite et chatoyante constitue l'âme du travail de cet artiste. Né en Juin 1965, Hakim Tounsi, a pour info, entamé ses études à l'Ecole nationale des Beaux-Art. Il se spécialisera en communication visuelles où il obtient un diplôme en 1992, après cela il se consacre à l'enseignement du dessin aux lycéens tout en exposant ses oeuvres dans des centres culturels en Algérie, Il quitte l'Algérie pour s'installer en France afin de découvrir et enrichir son savoir artistique. Entre les années 90 et 2000, il participe à plusieurs manifestations artistiques à l'étranger entre autres, la Biennale des jeunes créateurs à Valence (Espagne), obtient le Premier Prix de dessin à un concours (concours d'un jour) à Rosny-sous-Bois, (France), exposition collective à la mairie de Paris XVIIe, participe à une grande exposition au Centre culturel algérien à Paris. De 2015 à 2018, il participe avec l'association marocaine «La casbah de l'artiste», à des ateliers et des expositions à Paris (France). Pour parler de son exposition «La vie orientale», l'artiste emprunte à Victor Hugo une de ses citations en affirmant: «L'Art, c'est le reflet que renvoie l'âme humaine éblouie de la splendeur du beau.» Une belle exposition en somme qui se mariera tres bien avec le décor luxuriant de la villa Abdellatif, cette demeure du XVIIIe siècle, considérée ainsi comme un fleuron de l'architecture ancienne d'Alger. Un haut lieu de la culture qui, rappelons-le dispose pour cela d'ateliers et de studios pour l'hébergement des artistes. Elle accueille également des rencontres et autres événements culturels.