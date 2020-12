Malgré la crise sanitaire qui impacte les artistes et, notamment les éditeurs de livres, les Editions Barzakh ne s'avouent pas vaincues et viennent de sortir trois livres dont un beau livre intitulé

«Fernand Pouillon et l'Algérie. Bâtir à l'hauteur d'homme». Un livre de 192 pages coédité avec les éditions Macula (Paris). Un livre qui coûte 3600 DA. Durant huit ans, Daphné Bengoa et Leo Fabrizio, photographes suisses ont photographié les bâtiments de l'architecture Fernand Pouillon (1912-1986). En Algérie, ce bâtisseur effréné fut le maître d'oeuvre de plusieurs cités (Climat de France, Diar-el-Mahçoul etc.), de complexes touristiques bien connus (Sidi Fredj, Timimoun, Annaba, etc.). Daphné Bengoa est entrée dans l'intimité des foyers, tandis que Leo Fabrizio s'est attachée à photographier les bâtiments dans leur état actuel. Ils posent un regard à la fois documentaire et poétique. S'inspirant librement, l'ecrivaine Kaouther Adimi propose un texte poignant, s'attachant à la vie d'une famille de l'une des cités de Fernand Pouillon, la cité des 200 Colonnes. Un autre livre figure dans le catalogue des Editions Barzakh est «Mohamed Dib. Tlemcen ou les lieux de l'écriture». Il s'agit d'une réédition d'un ouvrage paru initialement en 1993. Il présente des photographies de Mohammed Dib prises à Tlemcen en 1946 alors qu'il n'a que 26 ans. Le texte sera rédigé prés de 50 ans plus tard en 1993. Ce sont autant d'instantanés d'une modernité saisissante qui présentent -et pour la première fois- le regard qu'un jeune Algérien porte sur la réalité de la vie durant la colonisation. On y retrouve les lieux, considérés comme emblématiques de l'auteur: portraits d'enfants, membres de sa famille, voisins dans l'intimité du patio commun, inconnus croisés au hasard de promenades, etc. des images bouleversantes et un texte délicat qui resituent la part manquante d'une mémoire lointaine. Nous y reviendrons plus longuement plus tard.

Les 20 ans de Barzakh au temps du corona

Présents plus que jamais et surtout déterminés à continuer à travailler malgré la pandémie qui secoue le monde, y compris l'Algérie, les Editions Barzakh ne veulent pas baisser les bras. La sortie de ces trois livres cités plus haut est le signe de leur combat. En effet, dans un communiqué signé par les co-éditeurs Sofiane Hadjadj et Selma Hallal, l'on peut lire que «La pandémie qui affecte la planète a passablement mis à mal l'Algérie. Non seulement d'un point de vue sanitaire, mais aussi et surtout son économie. La crise sociale est là et les pouvoirs publics semblent impuissants. Dans le secteur culturel et particulièrement le livre, les acteurs se retrouvent abandonnés à leur sort: auteurs, éditeurs, libraires doivent se débrouiller avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec presque rien.». Et de poursuivre: « Pour les éditions Barzakh, l'année 2020 devait être celle de leur 20ème anniversaire. Nombre de publications étaient prévues et ont toutes été reportées à 2021. Au mieux. Aujourd'hui, pourtant, nous tentons de garder le cap et de continuer à croire qu'il faut, encore, proposer au lecteur algérien des histoires et des images qui disent le réel sans fard, mais avec poésie. Et nourrir ainsi notre imaginaire commun.». Et de préciser pour conclure: «Nous tenions à présenter en cette fin d'année, et malgré la sinistrose, trois titres, qui, chacun, à sa manière, disent une part d'Algérie: ancienne ou contemporaine, interrogeant l'histoire intime ou l'architecture de nos territoires, racontant avec humour les marges négligées, oubliées de la société.

Un jour idéal pour mourir

Traduit de l'arabe par Lotfi Nia, le roman de Samir Kacimi, intitulé Un jour idéal pour mourir, nous invite à suivre le voyage psychologique du journaliste de 40 ans, Halim Bensadek alors qu'il est en pleine chute d'un immeuble. Dix minutes avant d'atteindre le sol qui semblent être interminables puisque l'homme se voit repasser dans son esprit plein de ses souvenirs bons et surtout amers, mais aussi des anecdotes sur ses voisins paumés comme lui. En effet, suite à une déception amoureuse ou plutôt une trahison amoureuse, Halim décide de se suicider en se jetant du haut d'un immeuble de

15 étages, dans la banlieue d'Alger. Le roman fait défiler à rebours le film de sa vie, qui à l'instant fatidique hésitera à se lancer dans le vide, y compris quand il est déjà trop tard. A travers lui c'est toute une société de la marge que Samiri Kacimi restitue à force détails et d'images descriptives, avec un style sans fard, mais ponctué par des pointes d'humour par moment. Bien qu'il se rend compte qu'il a oublié les clés de la nouvelle maison dans sa poche, alors que son père l'attend pour l'aider dans le déménagement, Halim est bien content de son geste, en se disant que les médias vont parler de lui et par deux fois!

Un récit implacable

Une fois le jour de sa mort et la seconde fois quand on découvrira cette fameuse lettre qu'il a écrite pour justifier son macabre geste. Durant son interminable chute, Halim se rend compte que sa tête risque d'être éclaboussée et l'on ne reconnaitra pas le corps. Son regard au fur et à mesure qu'il tombe se remémore les drames qui ont marqué les habitants de cet immeuble comme celui de Omar Tounba, devenu alcoolique et drogué après avoir appris que ses parents aient refusé qu'il prenne Nissa BOuttous, une fille de joie, en mariage. En vérité, cette fille ayant fréquenté le père du garçon, il est hors question pour ce dernier que son fils se marie avec elle. Le jour de sa mort il fait promettre à sa femme de respecter ses derniers voeux. Or, non seulement Omar Tounba devient fou d'amour et de rage, mais il lui a fallu aussi qu'il apprenne que c'est sa mère qui a entrainé la mort de son père dans un élan de jalousie et de colère contre son mari. Halim Bensadek poursuit son récit narratif «intradiégétique» pour nous raconter encore ce qu'il voit alors qu'il continue de chuter. Ainsi, nous découvrons une société misérable tel ce clochard, Nabila qui trompait Halim avec Badredine et d'autres personnages comme l'homme au quamis immaculé, ou encore Hakim el-Cordoni...Un tumulte bruyant qu'est la cité de Bachdjerrah. Un roman cynique flanqué d'une fin qui surprendra plus d'un lecteur, mais qui lui donnera un aperçu sur les blagues pourries de la providence... À noter que « Un jour idéal pour mourir» de Samir Kacimi fait 120 pages et coûte 600 DA. Rappelons que Né en 1974 à Alger où il vit, Samir Kacimi a suivi des études de droit et a été avocat puis a travaillé dans la presse. Il est l'auteur de sept romans, parmi lesquels «Yawm ra'i lil mawt» sélectionné en 2010 pour l'International Prize for Arab Fiction. En décembre 2016 il a reçu le prix Assia Djebar pour son roman «Kitâb el mâchâ». En 2017 a paru aux éditons du Seuil (France) et Barzakh «l'amour au tournant» première traduction en français de l'un de ses romans. Pour sa part, Lotfi Nia est né en 1978 à Alger. Ce dernier est traducteur de l'arabe vers le français. Il vit à Marseille. Il traduit, entre autres, la littérature algérienne contemporaine (Hmida Ayachi, Bachir Mefti...)