Un auteur-compositeur-interprète de génie! il a révolutionné la musique en inventant le oud électrique! En électrifiant son instrument, il a créé ainsi, un son personnel. Au départ, il fonde le groupe «Ekova» avec la chanteuse américaine Dierdre Dubois et l'Iranien Arash Katalabari, puis le duo «Duoud» avec Smadj. En fondant son groupe en 2006, il crée Speed Caravan dans lequel il invite ses amis Rachid Taha, Rocky Sing (ex-Asian Dub), Rodolphe Burger, Richard Archer du groupe Hard-Fi. Il participe aux albums d'Alain Bashung, Jacques Higelin, Souad Massi...En 2010, Il rencontre Mick Jones, Damon Albarn, John Paul Jones qui s'invitent sur Killing an arab (The Cure), Galvanise (Chemical Brothers), version Speed Caravan autour d'événements type Africa Express. En septembre 2013, il mettra sa virtuosité et son oud électrique au service de la pièce de théâtre Les Amours vulnérables de Desdémone et Othello, de Manuel Piolat Soleymat et Razerka Ben Sadia-Lavant, mis en scène par Razerka Ben Sadia-Lavant, aux côtés du rappeur Disiz, du comédien Denis Lavant et de la chanteuse Sapho, au théâtre Nanterre-Amandiers. En 2016 c'est la rencontre inoubliable au théâtre régional de Annaba avec Cheikh Hamdi Benani. Une très belle rencontre humaine et artistique qui consiste à mélanger deux styles de musique: choisir quelques titres de malouf du répertoire de Hamdi Benani et les proposer à la façon de Speed Caravan. Le résultat est juste jouissif. Hélas, Hamdi Benani est emporté le 21 septembre dernier, à l'âge de 77 ans, par le Covid-19. Dans cet entretien, Mehdi Haddab évoque avec nous la mémoire de Hamdi Benani et le travail génialissime entrepris avec lui, mais nous parle aussi de son propre parcours...

L'Expression: L'année dernière vous avez fusionné votre oud électrique au chant du malouf du cheikh Hamdi Benani qui vient de nous quitter hélas! Une triste nouvelle qui nous a marqués et qui n'est pas passée inaperçue, sur les réseaux sociaux...Un mot là-dessus.

Mehdi Haddab: Notre collaboration avec Hamdi Benani a débuté il y a 4 ans maintenant. Suite à notre première rencontre sur la scène du grand théâtre de Annaba en novembre 2016, nous avons travaillé à l'élaboration d'un projet de rencontre artistique entre son univers et le mien.

Je réalise, aujourd'hui, difficilement, que j'ai passé les quatre dernières années de sa vie avec lui. Il a été un mentor autant sur le plan artistique que sur le plan humain. Je suis très attristé qu'il soit parti si vite alors qu'il aurait pu nous enchanter encore de longues années. Mes pensées vont à sa famille et tous ses proches qui, comme moi, adoraient sa délicieuse compagnie.

Comment a été pensé justement votre duo qui est tout simplement remarquable et beau?

Si Hamdi Benani représentait en quelque sorte les racines (le malouf patrimoine ancien et rigoureux) moi je représentais les feuilles (la modernité, le oud électrifié etc.). Tous les deux avons décidé de planter un arbre commun, mais Hamdi avait aussi un pied dans la modernité et moi dans les références anciennes de la musique, c'est donc un parfait Yin et Yang! J'ai hâte que le public puisse manger les fruits de cet arbre!

Vous êtes aussi avec le groupe Speed Caravan, le créateur du oud électrique. Une innovation de génie dans le secteur de la musique contemporaine. Comment vous est venue cette idée?

Cela s'est construit de manière empirique, j'ai tout simplement commencé à électrifier mon oud car j'avais des difficultés à m'entendre sur scène. Puis cette sur-amplification m'a amené à ma première pulsion musicale: le rock. Je ne revendique pas d'être le créateur de cet instrument, mais j'en ai fait mon cheval de bataille.

Votre discographie atteste de vos influences arabes dans votre musique. Peut-on dire que c'est une suite logique à vos racines identitaires et filiales? Votre parcours est assez éclectique aussi...

Je ne m'arrête pas à l'influence de la musique arabe, fort heureusement. Le oud est un instrument emblématique de cette musique. Il est donc normal que j'ai creusé au plus profond pour m'en imprégner. Cependant, je suis un musicien trop curieux pour m'arrêter là. La musique nord-africaine est riche de nombreuses influences. Le malouf, et l'andalou en général en sont la preuve avec ses influences berbère, turque, arabe etc...

La musique algérienne est un carrefour où se croisent les musiques méditerranéennes et africaines. J'ai grandi dans cette richesse culturelle et cela m'a donné la capacité d'être influencé par toutes les musiques du monde.

Un autre artiste que vous avez bien connu est Rachid Taha. Un autre artiste anticonformiste et peu conventionnel dans ses expériences musicales..Quel souvenir gardez-vous de l'homme et de l'artiste?

Rachid a été l'artiste de rock oriental le plus exposé à l'international. Il était fidèle à ses convictions, sans compromis, et en cela il nous a tout appris! Il serait injuste de ne pas citer d'autres groupes algériens qui ont aussi évolué dans ce sillage, je pense à T 34, Abranis ou encore le raï électrique de mon ami Lotfi Attar.