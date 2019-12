Le nouveau roman de Hamid Grine, intitulé «Le rapace», paru aux éditions Casbah, lève le voile sur plusieurs facettes cachées de personnages qui, aux yeux de la société, sont de parfaits et incritiquables anges. Mais lesquels sont en réalité des individus exécrables à la limite de la perversion. Dans ce roman aussi, Hamid Grine montre à quel point un homme, même évoluant en plein milieu d’une jungle humaine, peut demeurer honnête et intransigeant sur les principes. Le romancier décrit en outre, avec une frappante précision, les failles et les défaillances d’un système où les passe-droits et la corruption ont pignon sur rue. En lisant le nouveau roman de Hamid Grine, on accède de plain-pied à une infinité de thèmes que l’auteur a réussi à restituer autour de la trame de son récit. Mais la particularité de ce roman, pour ne pas dire son exploit, car c’en est un, c’est le fait que l’un des personnages principaux, qui traverse le récit de bout en bout, n’est plus de ce monde.

L’adieu aux principes

Il s’agit de la femme du personnage principal, qui est partie pour un monde meilleur suite à un accident d’avion dans le Sud algérien. Un accident que le dossier de l’enquête menée à cet effet a imputé à une défaillance technique mais qui, en réalité, a été occasionné par une erreur humaine, mais aucune sanction n’a été prononcée à l’encontre du coupable. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il s’agit d’un personnage épaulé par une très haute personnalité influente et intouchable qui n’est autre que l’amant de la sœur du «meurtrier». Ce sont donc des ingrédients succulents qui bâtissent ce roman qui est un véritable miroir de la société, surtout d’une certaine société qui paraît de loin, bien sûr, indemne de tout reproche. Ce qui est loin d’être le cas quand on pousse les choses plus loin et quand on voit de plus près et surtout sans les lunettes qui dissimulent toutes les vérités qui peuvent parfois choquer le lecteur naïf. Hamid Grine raconte l’histoire du journaliste Cherif, que l’auteur décrit comme quelqu’un d’intègre, voire d’intransigeant sur les principes, l’éthique et la déontologie. Pendant de longues décennies, Cherif exerce son métier de journaliste avec le maximum de précaution pour ne pas tomber dans le piège de la complaisance qui mène tout droit là où il ne voudrait en aucun cas atterrir. Mais… Il y a toujours un mais ! Un jour, par l’entremise d’une collègue à lui, il est contacté par un grand patron, multimilliardaire. Ce dernier ambitionne de se porter candidat à une élection importante et a jeté son dévolu sur Cherif compte tenu de sa réputation de journaliste intègre, mais aussi et surtout pour ses talents en communication ne souffrant d’aucune équivoque.

C’est tout naturellement que Cherif accepte de se rendre chez le patron en question afin de voir de quoi il s’agit quand on sait que ledit investisseur a également une réputation que rien de négatif n’entache. Bien au contraire, c’est un homme, ou plus exactement il semble être un homme connu pour être un grand bienfaiteur, voire un mécène. Il n’hésite guère à mettre la main à la poche pour aider les hommes de culture de tous les bords. Il est réputé pour sa grande culture qu’il étale d’ailleurs à chaque fois que l’occasion lui est donnée. Ce qui ne fait que faire croître l’admiration de ses interlocuteurs car on est dans un pays où en général, la culture et l’argent ne font guère bon ménage. Ce sont tous ces paramètres qui ont rassuré Cherif à accepter d’emblée l’offre du patron en question consistant à être son conseiller en communication pour sa campagne électorale qui s’annonce des plus ardues compte tenu du contexte et de la concurrence que promettent les autres candidats potentiels. Mais Cherif découvre, à sa grande déception, que l’image tant idéalisée qu’il avait de ce patron, ne pouvait finalement n’être que fausse et factice. Des indices, qui ne peuvent aucunement tromper un homme aussi intelligent que lui malgré une certaine naïveté, le rendent sceptique concernant la vraie nature de celui qui l’a sollicité pour être son conseiller en communication. Des doutes qui se confirment au bout de la deuxième rencontre. La déception et le choc sont grands. Mais Cherif peut-il renoncer à cette nouvelle mission quand on sait que, dès la première rencontre, le grand patron l’a déjà «corrompu» avec une offre dont il ne pourrait jamais rêver durant toute sa vie.

La culture et l’argent

C’est d’ailleurs le procédé auquel a recours ce patron indélicat à chaque fois qu’il veut avoir ses cibles les plus récalcitrantes. Cherif est de fait et réellement pris au piège : soir il persiste dans son chemin avec ce patron, auquel cas il dirait adieu à tous ses principes qui avaient bâti sa personnalité jusque-là. Ou bien il y renonce et dès lors, c’est la perte de tous les privilèges matériels mirobolants que lui a déjà offerts son nouveau chef et tous les autres que ce dernier ne cesse de lui faire sérieusement miroiter ? L’auteur précise alors que Cherif, grassement rétribué, doit cependant vite déchanter et subir l’un de ces dilemmes qui ébranlent les certitudes les mieux ancrées : le grand journaliste inflexible qui place la vérité au-dessus de tout, ne baisse la tête devant personne, a-t-il quelque chance de triompher du communicant dont la principale tâche est désormais de relooker l’image de son patron et mettre à ses pieds les armes de la communication politique qui le mèneront au pouvoir ? C’est à cette question et à tant d’autres que Hamid Grine répond dans son roman. Mais il y est également question d’un deuil impossible à faire et d’un amour qui reste vivant même dans l’au-delà. En effet, dans ce roman, Cherif, le personnage principal est hanté en permanence par l’image, l’âme et la personnalité de sa défunte épouse morte dans un accident d’avion aux relents criminels puisqu’il est dû à la négligence, voire au laxisme d’un pilote qui était en état d’ivresse lors de la survenue du drame. Même décédée, l’épouse défunte de Cherif accompagne ce dernier dans tout le roman. Il ne se passe pas «une séquence» de ce récit sans que l’auteur ne fasse surgir, au moment où le lecteur s’y attend le moins, l’image de son épouse décédée. L’auteur en fait d’ailleurs un personnage à part entière de son roman.

L’épouse décédée est plus présente et plus prégnante dans ce roman que la deuxième femme de Cherif, épousée suite à la mort de la première. Même après la disparition physique (car il ne s’agit que d’une disparition physique, faut-il s’en douter) de sa première épouse, Cherif demeure fidèle à cette dernière. Malgré ses maintes tentatives de s’en détacher pour redémarrer de nouveau dans sa vie conjugale et affective, en se remariant notamment, Cherif reste en quelque sorte prisonnier de cette première femme qu’il nous dépeint sous les traits d’une personne idéale qu’on ne peut pas trouver ailleurs.

Hamid Grine veut-il ainsi nous dire que le premier amour est toujours le dernier ou tente-t-il de nous transmettre un autre message à détecter lors de la lecture des dernières pages de ce nouveau roman ?

