Ecrire sa biographie sans vouloir se mettre en avant, quel exercice ! Hamid Zouba se raconte, très modestement…dans la pudeur. Il se livre sur la passion qui l’a toujours animé: le football. Il n’hésite pas à tourner le dos à une carrière de footballeur professionnel et à rejoindre les rangs de la prestigieuse équipe du FLN pour défendre une cause, celle de son pays cette autre passion qui le transcende. Dans la préface du livre qui sera présenté et dédicacé à l’Agora du Livre, Mustapha Dahleb souligne qu’on ne magnifiera jamais assez la décision de nos footballeurs professionnels. Vedettes consacrées et adulées dans leurs clubs respectifs, les héros de l’Equipe nationale du FLN ont répondu spontanément « à l’appel du devoir…prenant la direction de Tunis et créant ainsi une véritable bombe médiatique au service de la révolution, unique exemple dans le monde du sport à nul autre pareil ». Hamid Zouba, lit-on dans la préface, nous démontre que tous les défis abordés avec la plus grande détermination apportent aussi leurs lots d’évolution. Toutes ces péripéties lui ont révélé son avenir, à savoir devenir entraîneur, son sacré, son sacerdoce. » Donc, rendez-vous pris pour demain.