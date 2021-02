L'Agence algérienne pour le rayonnement Culturel (Aarc) organise une rencontre avec Hamoudi Laggoune, directeur de photo dans la section A la découverte des métiers du 7éme art qui aura lieu le jeudi 25 février 2021 à 14h30 à la villa Abdellatif en présence d'étudiants de l'Ismas et Insfp. La rencontre est orientée sur le travail du directeur de photo, comment son intervention influe-t- elle sur la création d'un film? La relation avec le réalisateur, quelles caméras utiliser et les outils qui vont avec? La différence entre les films à gros budget et les films à petit budget? Laggoune parlera entre autres de son parcours, son départ, ses études et son parcours en France. Le retour au pays, démarche et création de sa boîte de production, la publicité et la fiction. La rencontre avec Merzak Allouache. Le succès de son premier film Le repenti et sa sélection à Cannes. Son prix à Toronto pour la photographie du Repenti. Les films qui suivirent.