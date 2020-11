Pour Harrison Ford, Sean Connery n'était pas seulement un ami et un confrère... C'était aussi un père. Dans un communiqué relayé par Variety, l'acteur a tenu à rendre hommage à celui qui avait interprété, dans «Indiana Jones» et la «Dernière Croisade», en 1989, le Docteur Henry Jones Sr., père de son personnage d'«Indiana Jones». «C'était mon père... pas dans la vraie vie, mais dans Indy 3. Vous ne savez pas ce qu'est le plaisir avant qu'on ne vous paye pour emmener Sean Connery dans le side-car d'une moto russe, sur une route de montagne sinueuse, et le regarder s'agiter. Mon Dieu qu'il était drôle. S'il est au paradis, j'espère qu'ils ont des greens de golf.

Repose en paix, mon cher ami», a déclaré la star. Outre Harrison Ford, le co-créateur d'«Indiana Jones», George Lucas, a lui aussi rendu un hommage ému à celui qui aura marqué la franchise culte. «Sir Sean Connery, avec son talent et son enthousiasme, a laissé une marque indélébile dans l'histoire du cinéma. Son public traverse les générations, chacune avec un rôle préféré. Il gardera pour toujours une place spéciale dans mon coeur en tant que père d'Indy. Avec une autorité intelligente et un sens de la comédie subtil, nul autre que Sean Connery n'aurait pu transformer «Indiana Jones» en petit garçon», a écrit le créateur de «Star Wars». Sean Connery est mort dans son sommeil, samedi dernier. Il avait 90 ans.