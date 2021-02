Les potterheads sont à l'affût. En 2022, une exposition XXL autour de l'univers de Harry Potter et de la saga des animaux fantastiques devrait faire le tour du monde en 2022. Voici ce que l'on sait aujourd'hui. C'est là une nouvelle qui devrait mettre du baume au coeur pour les amoureux de l'univers de Harry Potter. Selon le site Actualitté, Warnerbros préparerait une exposition dédiée à la célèbre saga ensorcelante. La tournée mondiale serait prévue pour 2022 et le chemin de traverse pour le monde des sorciers devrait alors s'ouvrir en Amérique du Nord, Amérique latine, Asie, Moyen-Orient, Afrique et Europe. Les villes dans lesquelles cette expo mondiale fera escale n'ont pas été annoncées. Mais pour l'heure ce que l'on sait c'est que 10 000 à 20 000 m2 seraient nécessaires pour accueillir cette exposition qui réunit les saga Harry Potter et Les Animaux Fantastiques. Warnerbros promet une scénographie immersive au sein de laquelle les potterheads pourront approcher des accessoires et costumes originaux qui ont été employés sur les lieux de tournage, découvrir la magie du cinéma et évoluer au milieu de décors des installations à la fois innovantes et impressionnantes.