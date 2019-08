Alger accueillera deux grands noms de la musique algérienne le mardi 27 août prochain. Il s’agira de Naïma Dziria et Hassiba Abderaouf qui se partageront la scène pour une soirée qui ne manquera pas de ravir les fans. L’opéra d’Alger ouvrira ses portes à ce concert qui mettra en avant des classiques de la chanson algérienne. Pour rappel, les deux interprètes cumulent à elles, seules plusieurs décennies de carrière et sont connues du paysage populaire algérien. Une soirée qui ne manquera pas non plus de convivialité tant Hassiba Abderaouf et Naïma Dziria sont proches de leur public. Public qui leur rend la pareille, les années n’ayant pas suffi à défaire les deux icônes de leur piédestal. La soirée débutera à 20h. L’entrée a été fixée à 800 DA.