Le film Hdjar El Baz réalisé par une équipe de tournage algérienne de la wilaya de Annaba a décroché le Premier Prix du Festival international du film documentaire

Sidi M’hamed Benaouda qui a été clôturé jeudi soir. Le deuxième Prix a été attribué au film Kadrine qui a été réalisé par une équipe de tournage de Tunisie. Le Troisième Prix a, quant à lui, été remporté par le film Rouh wa Rayhane réalisé par une équipe algéro-yéménite. Le film Netwaâdou a obtenu le prix du jury qui a été présidé par Salim Aggar et le réalisateur Khaled El Kebbiyeche. Les films El Mitrak et Mamnoue Etaswir ont obtenu le prix d’encouragement.

Le Prix de la meilleure photo a été attribué à la photographe algérienne Ikram Baroudi pour une photo montrant trois cavaliers tirer à l’unisson du « baroud » durant la fantasia organisée lors de la waâda du saint patron Sidi M’hamed Benaouda.

14 films documentaires, tournés lors de la waâda du saint patron Sidi M’hamed Benaouda qui a débuté mardi et prendra fin ce vendredi, étaient en lice pour ce concours.

La première édition de ce festival a pour objectif de faire connaître le saint patron Sidi M’hamed Benaouda, son histoire, la waâda annuelle qui lui est dédiée, sa tribu et faire la promotion du tourisme culturel et du patrimoine de la région de Relizane, a déclaré à l’APS le président de cette manifestation, Ahmed Saïdi.

Organisée par l’association « Zaïtouna » en coordination avec le ministère de la Culture, le festival international du film documentaire

Sidi M’hamed Benaouda a vu la participation d’experts et de spécialistes du monde cinématographique nationaux et étrangers.