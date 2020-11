Le prix 2020 a couronné en effet Hemley Boum pour «Les jours viennent et passent» publié chez Gallimard. Ce troisième roman sorti chez Gallimard de Hemly Boum, roman ambitieux, fort d'une voix engagée et d'une grande force romanesque, embrasse, à travers trois destins de femmes, l'histoire passée et contemporaine du Cameroun et les questions de transmission et d'identité.

La remise du prix a eu lieu dans le cadre du Salon du livre en ville, le vendredi 30 octobre 2020. En 2003, disparaissait le véritable monument de la littérature africaine qu'est l'écrivain ivoirien Ahmadou Kourouma.

En 2004, le Salon africain décidait de lui rendre hommage en créant un prix littéraire qui porte son nom. Décerné chaque année dans le cadre du Salon du livre de Genève, le prix Ahmadou Kourouma récompense un auteur d'expression française, africain ou d'origine africaine de l'Afrique subsaharienne, pour un ouvrage de fiction - roman, récit ou nouvelles - dont l'esprit d'indépendance, de lucidité et de clairvoyance s'inscrit dans l'héritage littéraire et humaniste légué par le romancier ivoirien.

Outre la reconnaissance littéraire et le rayonnement médiatique pour son lauréat, ce prix est également doté d'une somme de chf 5'000.