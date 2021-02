Le court métrage Here is Afghanistan du réalisateur afghan Khadim Hussain Bayhnam a remporté le Prix du portail d'or de la 10ème édition du Festival international du portail numérique du court-métrage d'Annaba, a indiqué mercredi le chargé de communication du festival, Slimane Refas. Le Prix du portail d'argent est revenu au film de l'Iranien Siavash Saedpanah intitulé Life gone with the wind (La vie va avec le vent) suivi en troisième position du prix du portail de bronze du marocain Tarik Rasmi pour son film The swing.

Quant au Prix du meilleur documentaire, il a été décerné au court-métrage La gestion des déchets à Bouzeguène de l'Algérien Djamel Bacha, tandis que le prix du jury a été attribué à L'amertume du réalisateur algérien Mourad Khan.

Le Grand Prix du public du festival et de la meilleure interprétation masculine sont revenus au court-métrage Le testament du Tunisien Aymen Sahraoui, et celui de la meilleure interprétation féminine au film Nunca cai du réalisateur brésilien Bruno Welington.

Les mentions du jury de cette 10ème édition du festival ont été accordées au film United towards Kateb de la réalisatrice algéro-marocaine installée en France Rahma Benhamou El Madani, au film ABO du réalisateur Philippin Gilbert Belleza et au film 414 du réalisateur algérien Ismail Bouich.

L'édition de janvier 2021 du Festival international du portail numérique du court-métrage d'Annaba a vu la participation de 39 courts-métrages représentant

17 pays, dont 21 sélectionnés pour la compétition, selon le chargé de communication du festival.