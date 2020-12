Le célèbre et émouvant roman autobiographique de Fadhma At Mansour Amrouche sera enfin disponible en langue amazighe dans un avenir proche. Il n'est jamais trop tard pour bien faire et c'est Ahmed Ait Bachir, un militant de longue date de la cause amazighe qui a entrepris cette louable initiative. L'information a été révélée par l'écrivain-chercheur Abdennour Abdesselam dont l'auteur de la traduction a fait part de son projet. «J'ai appris, il y a de cela deux mois (en octobre 2020), que mon ami Ahmed Ait Bachir établi en France s'est mis au rétablissement de «Histoire de ma vie» dans sa langue et sa pensée originale». Abdennour Abdesselam a précisé qu'il a pris connaissance d'une partie du contenu de la traduction faite par Ahmed Ait Bachir au roman de Fadhma Ath Mansour Amrouche. «On croirait, de mon humble avis, entendre Nna Fadhma non pas écrire, mais plutôt parler de ses malheurs dans sa douce langue kabyle», souligne émerveillé, Abdennour Abdesselam, après avoir lu une partie de la traduction.

Traduction des pensées et sentiments

Abdennour Abdesselam a profité de cette occasion pour révéler qu'en 1978, alors âgé à peine de 25 ans, il avait entamé le défi de traduire en kabyle l'ouvrage autographique de Nna Fadhma At Mansour

«Histoire de ma vie», mère de Taous et Jean Lmouhoub Amrouche.

«Le défi était. En entamant les premières pages, je me suis rendu compte que le texte en langue française était en fait déjà une traduction des sentiments et de la pensée de Nna Fadhma du kabyle vers le français. C'était presque donc pensé que c'était joué pour moi car à l'entame du rétablissement (et non de la traduction) je me suis senti fort aise. En fait rétablir est plus possible que traduire car Nna Fadhma a pensé en kabyle et a écrit en français», explique Abdennour Abdesselam avant d'ajouter que Fadhma Ath Mansour Amrouche est restée comme elle le dit elle-même: «Je suis resté profondément la Kabyle que je suis...». «Brusquement, je ne pouvais avancer dans le travail du rétablissement car ne pouvais lire une phrase d'elle, un demi-paragraphe, un paragraphe, alors-là une page entière c'était une terrible et profonde torture pour moi. Je ne faisais que pleurer sur le fil de ce qu'elle avait enduré. Ma femme Hayet m'ayant plusieurs fois surpris en larmes m'a dit ‘'assurément: tu ne finiras jamais ce travail de rétablissement''. Combien elle avait raison.»

Des larmes et de la persévérance

Abdennour Abdesselam raconte la suite de ce projet de traduction avorté en précisant qu'en 1991, un journal a fait part de mon initiative inachevée en publiant en filigrane l'information. «Hasard de calendrier, ajoute Abdennour Abdesselam, sa petite fille Laurence Bourdil (fille de Taous) est venue se produire à la Maison de la culture de Tizi Ouzou alors invitée par l'université de Tizi ouzou (l'université n'était pas encore baptisée au nom de l'illustre Mouloud Mammeri). Elle demande après moi et je lui ai confié que j'étais depuis 1978 à l'arrêt. Mon épouse Hayet lui explique la raison. Depuis, je n'étais plus capable de rétablir la moindre phrase. L'émotionnel m'avait vaincu.»

Le hasard a voulu que ce soit l'un des amis du même Abdennour Abdesselam, en l'occurrence, Ahmed Ait Bachir, qui reprenne le flambeau de la traduction de «Histoire de ma vie» de Fadhma Ath Amrouche. Il faut rappeler que de nombreux romans, recueils de nouvelles et essais d'auteurs algériens très connus ont été traduits vers la langue amazighe ces derniers temps, à l'instar du «Fils du pauvre» et de «Jours de Kabylie» de Mouloud Feraoun, «Le sommeil du juste», «La traversée» et «Le banquet» de Mouloud Mammeri, «Pluie d'or» de Mohamed Sari, etc.

A..