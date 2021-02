«Artistes martyrs... la dialectique de l'encre et du sang» - une édition consacrée aux martyrs Ahmed Reda Houhou et Mohamed Boudia» est le titre du colloque scientifique, organisé par le Théâtre national algérien sous la tutelle du ministère de la Culture et des Arts, et ce, pour célébrer la Journée nationale du martyr, coïncidant avec le 18 février 2021. Il s'ouvre ce matin, à dix heures, dans la salle Mustapha Kateb du Théâtre national algérien. C'est ce que nous pouvons lire dans le dossier de presse relatif à cet événement. Et d'indiquer sur les objectifs de cet événement: «Ce colloque académique, qui sera animé par un groupe de chercheurs et de professeurs, vise à présenter les artistes martyrs lors de la révolution du 1er Novembre 1954, à étudier les contributions des arts à la révolution de Libération nationale, en plus d'analyser le phénomène des créations de combat dans la culture algérienne, et la recherche sur le sujet de la création artistique algérienne et la révolution du 1er Novembre 1954». Et de préciser: «Le colloque scientifique ‘'Artistes martyrs...

La dialectique de l'encre et du sang'', tendra à interroger le phénomène des artistes martyrs en Algérie en passant en revue les biographies de ces créateurs et écrivains et d'analyser leurs contributions artistiques, théâtrales, poétiques et narratives.»

A noter, nous signale t-on «que des chercheurs et des étudiants ont déjà soulevé ce genre de questionnement dans la créativité artistique algérienne moderne, comme une présence constante du phénomène de résistance, de lutte et d'engagement pour la révolution contre le colonialisme, car c'est un art qui combat le colonialisme avec la créativité et le stylo, tout comme il le combat avec un pistolet et une balle.»

Créativité artistique et options de libération

Expliquant le processus d'incarnation de l'artiste en un modèle de militant révolutionnaire, il est écrit qu' «Au cours de sa lutte à l'ombre du mouvement national des années vingt du siècle dernier jusqu'à l'éclatement de la révolution du 1er novembre 1954 et l'ascension à l'indépendance le 5 juillet 1962, la créativité artistique algérienne est restée vraie et engagée dans le choix de la société algérienne à se libérer du joug colonial brutal français, mais ce qui est frappant, est que l'artiste algérien ne s'est pas contenté de soutenir la révolution avec force, intelligence et innovation, mais il s'y est impliqué et a fusionné avec elle. Il est devenu un soldat combattant le colonialisme avec sa plume et ses mots, impulsant ainsi dans sa personnalité et sa production cette «dialectique de l'encre et du sang». Ce qui a abouti au phénomène «d'artistes martyrs» qui incarnaient en eux la question de l'engagement absolu dans la révolution nationale, car ils croyaient à la libération de la patrie et se sont impliqués dans la révolution corps et âme». Et de poursuivre: «Ils ont résisté au colonialisme français avec leur encre et leur sang jusqu'à ce qu'ils tombent au champ d'honneur, tels que l'artiste de théâtre Ahmed Reda Houhou, le romancier Mouloud Feraoun, le poète chanteur Ali Maâchi, et les poètes Al-Rabie Bouchaama, Al-Amin Al-Amoudi, Habib Banassi, Abdelkrim Al-Aggoun et l'écrivain Al Larbi Tbessi... et d'autres artistes, écrivains algériens créatifs, martyrs de la liberté et de l'indépendance.»

Plusieurs interventions au menu

Partant de ce qui précède, ce colloque scientifique et afin d'aborder le problème en question, le symposium propose un ensemble d'interventions.

On citera, «Créativité artistique et révolution - Une approche des contributions du groupe artistique du Front de Libération nationale à la révolution algérienne», conférence qui sera débattue par le professeur docteur Ahsen Thalilani, «Le théâtre du martyre dans l'expérience du martyr Ahmed Reda Houhou» qui sera débattue par le professeur Idris Karqwa, «La nécessité de l'alliance et de la terre à travers l'image du martyr dans le théâtre algérien.» qui sera abordée par le professeur Abdel Karim Benaïssa. Aussi, les «Questions sur les obsessions théâtrales du martyr Mohammed Boudia» seront abordées par H'mida Al Ayachi, tandis que «La dialectique de l'encre et du sang dans le théâtre algérien». sera pour sa part abordée par le professeur Jamila Mustafa El Zaqay. Aussi, «L'engagement national dans les récits du martyr Mouloud Feraoun», sera débattue par Mohammed Sari, «L'image des martyrs de la révolution du 1er Novembre 1954 dans le cinéma algérien», une conférence qui sera quant à elle animée par Abdelkrim Tazarout.

Enfin «La lutte artistique est la face cachée de la révolution algérienne (lecture au rythme de la révolution et de la rébellion à travers le chemin de l'artiste martyr Ali Maâchi).» clôturera ce cycle de conférences. Cette dernière sera animée par le docteur Laila Ben Aicha.