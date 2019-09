Le Théâtre régional d’Oran (TRO) accueille le 6 octobre prochain un spectacle inédit dédié au grand poète Aimé Césaire à travers un concert inédit et original de trois grandes figures de la scène française. En effet, le rappeur Marc Nammour (La Canaille), l’ancien guitariste de Noir Désir, Serge Teyssot-Gay et le batteur Cyril Bilbeaud remettront au goût du jour les plus beaux textes de l’auteur . Un subtil mélange des genres en hommage à Aimé Césaire, l’un des grands noms de la littérature francophone. Il s’agira essentiellement de son œuvre « Cahier d’un retour au pays natal ». Un texte puissant qui s’inscrit parfaitement dans le contexte principal du concert. Il sera fait d’improvisations rap accompagnées du talent instrumental de Serge Teyssot-Gay et Cyril Bilbeaud. Une performance qui se voudra libre et révoltée et qui débutera à 18h30.