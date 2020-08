De septembre à novembre 2020, la culture battra son plein au niveau de la ville de Strasbourg grâce au festival qui porte son nom. «En 2020, les Rencontres poursuivent leur exploration avec un fil rouge, l'humanisme et le droit de l'homme et accordent une large place à la littérature, à la poésie et aux figures de l'engagement», indique le programme des Rencontres. La musique kabyle sera mise en avant le 11 septembre. Une journée qui sera consacrée aux Bibliothèques idéales avec le chanteur Ali Amrane qui viendra évoquer le parcours du défunt Idir, décédé au mois de mai dernier, tout en interprétant ses chansons en compagnie de Kahina Afzim et Issam Azzi. Aussi, la mémoire de «la figure majeure de la création poétique contemporaine, le poète palestinien Mohamoud Darwich», sera célébrée par Bernard Noel qui présentera un film et des lectures poétiques de son oeuvre. La chanteuse algérienne auteure, notamment de «Ya rawi», Saoud Massi, présentera quant à elle «Oumniya». Une chanson qui marque son retour sur scène avec un sixième album ancré dans l'actualité: de l'Algérie, la politique, l'amour, la liberté et l'émancipation», indiquent les organisateurs de cette manifestation. Souad Massi clôturera en fait la programmation du 12 décembre par un spectacle. Durant cette soirée, un autre hommage sera rendu cette fois au penseur et islamologue Mohammed Arkoun. Il est prévu dans ce cadre une table ronde consacrée à «l'humanisme», le thème de ce festival. Pour rappel, peut -on lire sur le site de l'événement, le festival Strasbourg-Méditerranée a été créé en 1999 par un collectif d'acteurs associatifs, culturels, institutionnels, des artistes et des intellectuels autour des thèmes de la diversité culturelle, de l'histoire et des mémoires de l'immigration et des relations Nord-Sud. Il a lieu tous les deux ans, durant 15 jours, dans Strasbourg et en région. Une quarantaine de partenaires sont impliqués pour des rendez-vous festifs, des rencontres et réflexions afin de faire découvrir l'actualité et la création des peuples de la Méditerranée. Le festival Strasbourg-Méditerranée se veut être le témoin des multiples échanges et mélanges culturels et sociaux, heureux télescopages ou mariages forcés entre le monde méditerranéen et le Nord du continent. Le théâtre, la musique, l'écriture, l'image, la parole, l'art culinaire, la création en général y mettent en valeur les interférences, les apports mutuels, les brassages et alliages anciens et nouveaux. À partir de 2008, l'association Strasbourg-Méditerranée a inauguré un nouveau type de ren dez-vous: les Rencontres de Strasbourg-Méditerranée, organisées tous les deux ans en alternance avec le festival. L'objectif avec ce projet est de structurer dans la durée des espaces de rencontres, de débats, d'échanges et favoriser des dynamiques de réseau tout au long du processus de préparation de l'édition suivante du Festival.

Ces Rencontres, possibles grâce à l'engagement actif de partenaires associatifs, institutionnels, universitaires ou culturels, sont proposées autour du thème «Mémoires des Suds». Une manifestation et des hommages qui ne manqueront pas de marquer sans aucun doute les esprits en mettant en lumière des êtres exceptionnels en cette période de lugubre pandémie. Des actions culturelles il en faut, en effet, pour continuer à respecter la mémoire de ces grands hommes car la culture ne doit pas s'arrêter, pour peu que les gens sachent bien se comporter. En attendant la reprise des activités culturelles chez nous, en Algérie.