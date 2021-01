L'Agence algérienne pour le rayonnement culturel a organisé jeudi dernier à Dar Abdellatif un hommage au Cheikh Abdallah Guettaf, à l'occasion du 10eme anniversaire de sa disparition.

Une journée d'hommage en son honneur qui a débuté par une conférence sur sa vie et son oeuvre animée par Abdelkader Bendameche, le directeur général de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel Aarc, ainsi que Rachid Rezagi, poète et ami du Cheikh. Elle sera suivie par la diffusion d'un documentaire sur le parcours du cheikh, puis d'un concert virtuel en live sur la page Facebook de l'agence @AARCalgerie animé par Abdelghani Azzouz.

Pour rappel, véritable maître dans l'interprétation du chant et de la musique chabbies, Cheikh Abdallah Guettaf a créé sa propre ligne de conduite artistique en présentant comme socle le verbe populaire dit melhoun.

La recherche et la mise en valeur entreprise dans le domaine l'ont fait placer sur un piédestal de choix.

Cheikh Abdallah Guettaf nous a quittés à l'âge de 62 ans le 28 janvier 2011 à Alger.

L'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, l'évoque aujourd'hui au bon souvenir de ses fans à l' occasion du10ème anniversaire de son décès. Mahboub Bati lui fournira d'autres titres: ce sont «Hasdouni hata fi chemaâti», «Ya bled Abdelkader» entre autres.

Il collaborera, également, avec Mustapha Toumi, auteur de la célèbre oeuvre «Sobhane Ellah Yaltif» qui lui écrira «Ki lyoum ki z'mane» (comme aujourd'hui comme autrefois).

L'écoute de ses différentes productions, laisse apparaître son penchant pour le verbe traditionnel, moraliste qui exprime le droit chemin à caractère religieux et social.

Il énonce le bien et le mal de la société avec des mots, des mélodies et une interprétation tout à fait propre à lui, celle d'un homme sensible à l'extrême, lacéré par le courant de la vie.

Les membres de son orchestre qui l'ont soutenu et encouragé durant une grande partie de sa carrière sont eux aussi de grands virtuoses comme Dahmane El Harrachi, Mahboub Bati, Rahma Mabrouk, Ahmed Medjdoul, Abdelghani Belkaid, Sahel Ali dit Sidah parmi ses compagnons les plus proches.