L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) vous convie à une nouvelle exposition de peinture intitulée «Hommage au jazz» de l’artiste peintre qui n’est plus à présenter Nouredine Chegrane

«Le vernissage se tiendra le samedi 25 janvier 2020 à partir de 15h30, à Dar Abdelatif. L’expo sera visible jusqu’au 7 février 2020. Pour rappel, il est bon de savoir que Noureddine Chegrane est né à Rabat en 1942, qu’il quitte pour rentrer en Algérie, en 1966, il est admis à l’Ecole d’architecture et des beaux-arts d’Alger dans l’atelier du grand M’hamed Issiakhem. Son parcours d’expositions diverses est très riche, il va d’Algérie à Varsovie, Moscou, Rome, Bruxelles, Paris, Marseille, Nîmes, Belgrade, Berlin-Est, La Havane, Manille, Tokyo, Rabat, Tunis, Tripoli, Le Caire, Koweït …etc. Il explore sans cesse et de manière constante, mais renouvelée la réappropriation du patrimoine national, il adhéra totalement au courant Aouchem dès sa création, et exprime avec ses pinceaux son attachement profond au signe et à la symbolique de la culture berbère, qui constitue l’essence de sa création artistique. Toutes ses œuvres ou presque reflètent ce principe et cet état d’esprit.

Dans sa jeunesse à Rabat et à Alger, était membre d’un groupe de jazz connu sous le nom «Les Titans»; il jouait de l’harmonica et parfois des percussions.