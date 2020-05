Le secrétariat d'Etat chargé de la Production culturelle, a lancé une campagne artistique associative, consistant à réaliser des dessins et à prendre des photos numériques valorisant le rôle des médecins et des professionnels de la santé, en reconnaissance de leurs sacrifices dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, indique un communiqué du secrétariat d'Etat. à travers cette campagne, organisée dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'étudiant (19 mai) et la Journée nationale de l'artiste (8 juin), le secrétariat d'Etat chargé de la Production culturelle, a invité les jeunes artistes et plasticiens numériques, professionnels et amateurs, à participer à ce travail collectif, soulignant que les meilleures oeu-vres seront exposées et mises en avant sur une pancarte géante qui sera imprimée et exposée à Alger le 8 juin prochain. Parmi les conditions de participation, les dessins doivent être numériques originaux, réalisés à partir d'une tablette ou scannés, de couleur unie, bicolore ou multicolore. Les travaux réalisés doivent être envoyés dans un dossier numérique de haute résolution en format PDF, Jpeg ou en 300 dpi et le dessin en format A4 minimum. Tous les genres artistiques sont acceptés, le réalisme, le symbolisme et l'impressionnisme, de même que le graphisme et la caricature. Les oeuvres doivent être envoyées avant le 1er juin, aux e-mails suivants: sepcmculture.gov.dz et [email protected], en joignant des informations personnelles du candidat et autres sur l'oeuvre. Cette initiative «à caractère artistique et humain» s'inscrit dans le cadre de «la solidarité et de la reconnaissance des efforts et sacrifices consentis par les professionnels du secteur de la santé en Algérie qui luttent contre la pandémie de Covid-19, et ceux ayant perdu leur vie pour en sauver d'autres. Elle se veut un témoignage de leur humanisme exemplaire, un geste d'encouragement, voire une marque de gratitude envers le personnel médical, à travers tous les hôpitaux du pays».