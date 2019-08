Le Varda Film Club vous convie à sa vingtième séance avec la projection du film documentaire I am not your Negro de Raoul Peck sera projeté ce jeudi 8 août 2019 à 19h30 au cinéma Cosmos. Le prix d’entrée est fixé à 300 DA. Synopsis: I am not your Negro (Je ne suis pas votre nègre en français) est un film documentaire franco-américain écrit, coproduit et réalisé par le réalisateur haïtien Raoul Peck, sorti en 2016. Il retrace la lutte des Noirs américains pour les droits civiques à partir d’un texte inédit de James Baldwin (Remember This House), qui se déroule notamment pendant la période des meurtres de Medgar Evers, Malcolm X, et Martin Luther King. Ce long-métrage a remporté de nombreuses récompenses, étant en particulier nommé aux Oscars 2017 au titre de meilleur documentaire. Lors de la 43e cérémonie des Césars en 2018, I am Not your negro remporte le César du meilleur film documentaire.