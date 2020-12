Ed Sheeran n'a pas pris la route ni sorti d'album depuis 2019 et son Divide Tour, mais il n'a pas à s'en faire pour autant. Le chanteur a engrangé près de 70 millions de livres sterling, comme le note le Sun, soit aux alentours de 78 millions d'euros l'année dernière. Le tabloïd s'est penché sur les comptes déposés par la société du chanteur. L'année fiscale, au Royaume-Uni court d'avril à mars de l'année suivante. Au 31 mars, la Nathan Cable Touring a un turnover de 70 millions de livres sterling, et 37 millions de profits, soit plus ou moins 200.000 livres sterling par jour. La tournée n'a pas été la seule source de revenus du chanteur. La Ed Sheeran Ltd, qui gère l'aspect droits d'auteur et production musicale, affiche un profit de 29 millions de livres sterling pour un turnover de 48,1 millions. Comme le rappelle le journal, l'interprète de Photograph est l'un des musiciens britanniques les plus riches du pays avec une fortune estimée à 200 millions de livres sterling. On peut aisément comprendre pourquoi Ed Sheeran s'autorise un break prolongé après son mariage avec Cherry Seaborn et la naissance de leur fille. L'artiste a, par ailleurs, sorti un nouveau titre, Afterglow, mais il s'est bien assuré de préciser qu'il s'agissait d'un «cadeau de Noël en avance» et non d'un album en préparation. À noter tout de même qu'Ed Sheeran fait bon usage de sa fortune, puisqu'il contribue à de nombreuses oeuvres caritatives et a récemment refusé de profiter des aides de l'Etat pendant la pandémie.