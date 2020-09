L'acteur algérien Hacene Benzerari qui s'est distingué dans de nombreux longs métrages, mais aussi des séries à la télévision, vient d'être choisi dans une coproduction anglo-américaine et ce par rapport à sa belle prestation dans la série «Les Bureaux de Légende» de Canal + diffusée actuellement aux États-Unis. Le tournage débutera le 15 octobre aux Usa, c'est ce que les réseaux sociaux affirment. Une info relayée sur la page facebook de l'acteur en personne. Pour rappel, Hacen Benzerari a déjà joué dans de nombreux films de Merzak Allouache. On citera Vent divin, Le repenti et Bab El Web. Pour la télé, Hacen Benzerari jouera aussi dans le film Tamanrasset, toujours pour le compte de Merzak Allouache, mais on le verra aussi dans Nass Mlah City de Jaâfar Gacem. Au cinéma nous avons pu le voir notamment dans Lotfi de Ahmed Rachedi, Ce que le jour doit à la nuit d'Alexandre Arcady, Les portes du soleil: Algérie pour toujours de Jean-Marc Minéo, Montréal la blanche de Bachir Bensaddek, chronique des années de braise de Mohammed Lakhdar-Hamina et en 1971 patrouille à l'est de Amar Laskri entre autres...Hacen Benzerari qui n'a jamais caché son souhait de tourner dans des productions internationales, voit ainsi son rêve se réaliser. Souhaitons-lui encore plus de films à son compteur.