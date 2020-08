«Lorsqu'une femme claque la porte et s'en va, elle emporte le monde avec elle. Adem Naït-Gacem l'apprend à ses dépens. Ne supportant pas le vide laissé par le départ de son épouse, l'instituteur abandonne ses élèves et, tel un Don Quichotte des temps modernes, livré aux vents contraires de l'errance, quitte tout pour partir sur les chemins.

Des rencontres providentielles jalonnent sa route: nain en quête d'affection, musicien aveugle au chant prophétique, vieux briscards, galériens convalescents et simples d'esprit le renvoient constamment aux rédemptions en lesquelles il refuse de croire.

Jusqu'au jour où il est rattrapé par ses vieux démons...

À travers les pérégrinations d'un antihéros mélancolique, flanqué d'une galerie de personnages hors du commun, Yasmina Khadra nous offre une méditation sur la possession et la rupture, le déni et la méprise, et sur la place qu'occupent les femmes dans les mentalités obtuses» peut- on lire en quatrième de couverture de «Le sel de tous les oublis», nouveau roman de Yasmina Khadra sorti simultanément chez Julliard et Casbah Edition. Encore un livre qui va sans doute aussi bien nous éblouir que nous émouvoir.

Un roman qui s'ajoute à la longue liste de l'écrivain algérien le plus prolifique dont la plupart des romans sont traduits en 49 langues.

Un livre dont la date de parution est fixée au 20 août prochain, au prix de 1300 DA. Courez l'acheter en librairie!