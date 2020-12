Le commissariat du festival du théâtre professionnel de Guelma a commencé à réceptionner les oeuvres artistiques dont les auteurs souhaitent participer à la 12ème édition de cette manifestation annuelle en vue de la qualification pour le Festival national du théâtre professionnel d'Alger, a indiqué le commissaire du festival, Rachid Djrourou. «La participation est ouverte à toutes les oeuvres artistiques et représentations théâtrales réalisées par des troupes théâtrales, des coopératives et des associations artistiques des wilayas dans l'Est, le Sud-Est et dans le Centre du pays», a précisé M. Djourourou, ajoutant que les oeuvres retenues pour participer au festival, prévu du 17 au 21 décembre et organisé avec le concours du ministère de la Culture et des Arts seront sélectionnées ultérieurement. Selon le commissaire du festival, la réception des oeuvres théâtrales se poursuivra jusqu'au milieu du mois en cours, à l'adresse postale attribuée à la manifestation, indiquant que les coopératives et les associations souhaitant y participer doivent enregistrer et envoyer leurs représentations théâtrales via des liens électroniques, à condition que la date de création de la pièce n'excède pas une année. Dourourou a ajouté, en outre, que la 12ème édition de cet événement artistique sera «virtuelle», contrairement aux précédentes sessions qui se sont déroulées sur les planches du théâtre régional Mahmoud Triki de Guelma, faisant savoir que le jury, qui sera désigné prochainement, suivra les représentations à la Maison de la culture via l'audiovisuel, avant de procéder à l'évaluation puis l'annonce des oeuvres lauréates. Faisant état, par ailleurs, de la sélection des trois premières oeuvres par le jury, le commissaire du festival a souligné que l'oeuvre arrivée en tête du classement sera qualifiée pour participer à la prochaine édition du Festival national du théâtre professionnel d'Alger. Il a également précisé que les lauréats se verront attribuer des récompenses financières pour les encourager et compenser les frais qu'ils ont investis dans la production de leurs pièces. La 12ème édition du Festival du théâtre professionnel de Guelma est placée sous le thème «Recours à la numérisation artistique», a indiqué la même source, relevant que pendant la durée de la manifestation, de nombreuses conférences et communications seront présentées en ligne par des spécialistes du quatrième art.