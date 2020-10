Le Centre algérien de développement du cinéma (Cadc) organise, le 5 novembre prochain à l'opéra d'Alger, la projection en avant-première du film long métrage de fiction «Héliopolis» réalisé par Djaâfar Gacem, indique un communiqué du Cadc.

Le film Héliopolis qui sera projeté au public à 17h00 dans le cadre de la célébration du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954, a été retenu pour représenter l'Algérie à l'Oscar du meilleur long métrage international (film non-anglophone) qu'organise l'Acadamy of Motion Picture Arts and Sciences (Ampas). Le Cadc a prévu une projection spéciale pour les médias le 4 novembre à 10h00 à la salle Ibn Zeydoun à Riadh El Fath à Alger, en présence du réalisateur et du staff technique et artistique de l'oeuvre. Ce film a été produit par le CADC avec le soutien du ministère de la Culture et des Arts. Inspiré de faits réels dans l'Algérie des années quarante, le film traite des deux visions, assimilationniste véhiculée par le fils d'un caid, et indépendantiste à travers les idées d'un jeune étudiant, fils d'un propriétaire terrien dans la bourgade d'Héliopolis à Guelma (Est d'Algérie). Le film qui détaille les raisons qui ont mené aux manifestations du peuple algérien le 8 mai 1945 au lendemain de la fin de la Seconde Guerre mondiale, se veut une condamnation des massacres auxquels s'est livrée la France coloniale en Algérie. Selon le réalisateur, le film «est prêt depuis fin février passé», mais sa projection avait été reportée à plusieurs reprises par la partie en charge de sa production, le Centre algérien de développement du cinéma (Cadc), relevant du ministère de la Culture et des Arts. À l'affiche de ce premier long métrage du réalisateur Djaâfar Gacem des acteurs algériens, tel Aziz Boukrouni, Mehdi Ramdani et Fodhil Assoul en plus d'acteurs français. Egalement scénariste, Djaâfar Gacem s'est rendu célèbre à travers la réalisation de plusieurs sitcoms et séries à succès, à l'instar de Nass Mlah City (2001), Djemai Family (2008) et Soltane Achour Acher (2015). Pour qu'un film figure sur sa première liste du meilleur long métrage international, l'AMPAS exige, entre autres, une projection commerciale, durant au moins une semaine, dans le pays d'origine. La remise des Oscars de la 93e édition (2021) aura lieu le 25 avril prochain au lieu du 28 février (rendez-vous habituel), et ce en raison de la pandémie de Coronavirus. La 92e Cérémonie a vu la consécration du film sud-coréen «Parasite», qui a raflé le Prix du meilleur film long métrage international.

L'Algérie avait décroché ce prestigieux prix en 1969 pour le film franco-algérien «Z» du réalisateur franco-grec Costa-Gavras.