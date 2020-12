Le roman «Scène de pêche» du romancier et universitaire Mohamed Magani a été récemment traduit et publié en Italie, a fait savoir l'auteur. Sorti en 2006, «Scène de pêche» est le troisième roman de l'auteur à être traduit vers l'italien et publié en Italie après «Esthétique de boucher» et «Un temps berlinois». «Scène de pêche» est un roman choral, à mi-chemin entre le recueil de nouvelles et le roman, qui se singularise par la multiplicité des voix et des points de vue qui voient, par exemple, des livres écrire leurs auteurs et des sismographes enregistrer, non les tremblements de terre, mais les faits, gestes et mots de protagonistes au milieu du bouleversement de la terre. Mohamed Magani a sorti son premier roman, «La faille du ciel», en 1983. Il a également publié des études sur l'histoire et la sociologie chez Ibn Khaldoun, et sur l'enseignement ainsi que des recueils de nouvelles en anglais. Depuis 2002, l'auteur enchaine les romans «Le refuge des ruines», «Scène de pêche», «La fenêtre rouge», «Rue des perplexes», «Quand passent les âmes errantes», «Une guerre se meurt» et «L'année miraculeuse».