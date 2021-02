La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a affirmé dimanche, lors de sa visite au site touristique et naturel Ghoufi dans la commune de Ghassira (93 km de la ville de Batna), que son département «oeuvrera à transformer ce site en parc culturel». Après avoir suivi un exposé sur le site classé site naturel en 1928 puis en 1967 s'étendant sur 420 hectares, la ministre a relevé que «chaque pierre de ce lieu exhalant beauté naturelle et culturelle a une histoire et l'architecture de ses constructions loin d'être fortuite s'inscrit dans une logique de résistance et d'autodéfense». Et d'ajouter: «Il y a une lecture intelligente de l'espace qui rend le visiteur fier de sa civilisation et de sa culture qui fait qu'il mérite d'être un parc culturel.» La ministre en visite de deux jours dans la wilaya a ajouté que son département oeuvre aujourd'hui à «favoriser l'exploitation culturelle de ces régions, à les mettre en valeur et en faire la promotion en créant de véritables circuits culturels» estimant que l'investissement dans le domaine culturel demeure «la solution effective pour exploiter les ressources culturelles en Algérie». La ministre a évoqué les rencontres organisées avec les hommes d'affaires assurant que «le ministère de la Culture et des Arts oeuvrera avec eux pour engager des projets et des itinéraires culturels réels qui se concrétiseront par le biais du forum économique culturel».

La ministre a présidé dans des zones d'ombre des communes d'Arris et Tighanimine une opération de distribution de livres et de tablettes à des élèves d'écoles primaires insistant sur l'importance d'ouvrir des bibliothèques dans les zones d'ombre et de les doter d'ouvrages pour encourager la lecture. Malika Bendouda qui était accompagnée du wali Toufik Mezhoud, a donné le coup d'envoi du raccordement de certaines zones d'ombre d'Arris, Tighanimine et T'kut aux réseaux d'électricité et de gaz. La ministre poursuivra lundi sa visite dans la wilaya de Batna par l'inspection de plusieurs sites archéologiques dont Lambèse, Timgad et Medghassène et présidera à la baptisation de certains établissements culturels.