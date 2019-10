Z et Compagnie Productions sont heureux d’annoncer que la première sortie commerciale du film Parkour(s) se fera le samedi 19 octobre 2019, partout en Algérie (CAC et Onci). « Mais nous serons ce jour-là à la salle de la cinémathèque de Tizi Ouzou (ex-Mondial) », affirme-t-on. La projection à 16h sera précédée par une présentation de la discipline sportive qu’est le Parkour ou free running dans la ville à 13h, faite par Nazim Halladja avec le soutien de l’APF. Pour rappel, le film Parkour(s) est un film chorale qui raconte une journée de la vie de plusieurs personnages, Youcef, un jeune parkouriste, Kamila, une future mariée et son futur mari Khaled ; Sonia, une chanteuse et son mari Kamel ; Salima, une aide-cuisinière et sa fille Nedjma. Les personnages se rencontrent tous autour du mariage prévu ce jour-là, mais leurs problèmes influent sur le déroulement de la journée et en modifie la nature. Le dernier long métrage de Fatma Zohra Zamoum est servi par des comédiens de talent, connus ou à découvrir, parmi lesquels Adila Bendimered, Nazim Halladja, Mohamed Bounoughaz, Nadia Laâraf, Houda Hachemi, Abdelhamid Rabia, Rabiaâ Soltani, Mohamed Latrem, Redouane Nehar, Abdelhamid Bouarour, Loubna Boucheloukh, Mohamed Brik Chaouche, Lali Mansour, etc. Un casting où se croisent des jeunes et des plus âgés (de 4 ans à 70 ans), des débutants, des sportifs, des comédiens de théâtre, de cinéma et de télévision, des musiciens et chanteurs, etc. Une diversité et un enrichissement qui donnent au film son encrage social large. Fatma Zohra Zamoum dit avoir « conçu ce film pour s’adresser aux jeunes », c’est ainsi qu’elle a fait appel aux codes de la culture urbaine et alternative (le parkour, le rap, l’usage des technologies, l’Internet et d’un point de vue esthétique l’usage du splitscreen). Mais au-delà des questions évoquées dans le film: la tradition et la modernité, le mal-vivre et le besoin de liberté, il s’agit aussi d’un film drôle et de distraction. Le film sera donc le 19 octobre 2019 à la cinémathèque de Tizi Ouzou (ex-Mondial) à 16h, précédé d’une présentation de parkour à 13h dans la ville autour du 3ème Salon de Tizi en bulles. Le film sera à l’affiche également à partir de cette date dans les salles de la Cinémathèque algérienne et les salles de l’Onci. Un programme, des séances et des villes où auront lieu les débats en octobre, novembre et au-delà est en cours de finalisation avec les partenaires CAC, Onci et partenaires de l’Oref.