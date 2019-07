A l’occasion de la saison estivale, la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, en collaboration avec les APC de Tizi Ouou, Azeffoun et Tigzirt, vient de tracer un programme riche et varié qui se déroulera du 21 juillet au 31 août, a-t-on appris, hier, auprès de la cellule de communication. Cette dernière a précisé que ce programme a été concocté en collaboration avec l’Office national de la culture et de l’information et les Assemblées populaires communales de Tizi Ouzou, Tigzirt et Azeffoun. Concernant la commune de Tizi Ouzou, nous avons appris que le public de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri aura droit, du dimanche 21 juillet au lundi 5 août, à un programme spécial destiné aux enfants. Une variété d’activités comprenant la magie, les chorales, le théâtre pour enfants, les jeux de plein air au profit des enfants etc. est prévue. Le même espace abritera à partir du 21 juillet jusqu’au 25 du même mois la semaine de la photographie. Cette dernière sera suivie juste après par la semaine des arts plastiques. Des dizaines d’artistes-peintres ont confirmé leur participation à cet événement culturel qui sera suivi, bien entendu, de plusieurs autres comme le spectacle artistique qui sera animé le 25 juillet à partir de 17 h à la grande salle de spectacle de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri par le groupe Zebda. Ce gala sera organisé par la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou en collaboration avec l’Onci. Un deuxième gala sera animé dans le même établissement culturel, le 5 août à 16 heures par l’Orchestre national de Barbès (ONB). Les animations culturelles et artistiques en plein air, il y en aura aussi dans la ville de Tizi Ouzou avec comme première escale, le festival du rire qui se tiendra du 1er au 3 août 2019 à la placette «Mbarek Aït Menguellet» (ancienne gare routière). En plus de ce festival, de nombreuses activités pour enfants y seront aussi organisées durant la même période. Et, cerise sur le gâteau, le cinéma ne sera pas en reste puisque le quartier «Pôle d’excellence» de Tizi Ouzou sera le théâtre de la projection d’une série de films sur écran géant et en plein air durant la même période.

Les villes côtières de Tigzirt et Azeffoun n’ont pas été oubliées puisqu’un autre programme est préparé pour permettre aux estivants de se détendre après une agréable baignade. Ainsi, la bibliothèque communale d’Azeffoun abritera du 25 juillet au 5 août des ateliers de dessins et de travaux manuels pour enfants, des séances de lecture de contes au profit des enfants également ainsi que la projection de films d’animation. De son côté, le port et la plage d’Azeffoun accueilleront des animations culturelles au profit des enfants sous la houlette de l’association culturelle «Les petits débrouillards» ainsi que des bibliobus. La soirée du 1 er août sera consacrée à un gala artistique, a-t-on appris. La commune de Tigzirt abritera aussi un autre programme d’animation et ce, du 24 juillet au 8 août 2019 au site archéologique de cette ville antique. A la bibliothèque communale de la même ville, un riche programme d’animation aura lieu sous la houlette de l’association de loisirs et de jeunesse «La perle du littoral». En outre, les organisateurs annoncent des ateliers de dessin et de travaux manuels, des séances de lecture de contes et des projections de films en plein air. Des soirées artistiques seront programmées du 4 au 8 août au port et à la plage du centre-ville de Tigzirt.

Dans de nombreuses autres communes de la wilaya, des activités sont prévues pour les prochains jours. Hier, le coup d’envoi de la sixième édition du festival Raconte-arts a été donné au village Sahel dans la daïra de Bouzeguène. Le 2 août prochain, l’activité «assensou n Uzrou n t’hour» aura lieu au village Zouvga dans la commune d’Iferhounene.