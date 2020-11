C'est un featuring des plus improbables qui vient d'être mis récemment en ligne. Un duo qui, contre toute attente, marche plutôt bien. Deux univers différents, mais qui s'assemblent bien et se marient fort plaisamment musicalement. Il s'agit de celui du chanteur qui n'est plus à présenter, Sooliking avec la jeune chanteuse de la variété française Louane. Le titre du morceau

«Toute Ma vie». Une chanson d'amour où l'empreinte vocale avec son timbre lyrique de Sooloking donne la voix à Louane en lui répondant dans un dialogue musical des plus mélancoliques. Une cambo qui marche bien puisqu'il réunit déjà des milliers de vues sur la Toile. Il s'agit si l'on ne se trompe, de l'un de ses rares duos avec une voix féminine, car on ne compte plus ses duos avec la gent, masculine et, notamment sur son dernier double album intitulé « Vintage».

Pour son nouvel album baptisé «Joie de vivre», Louane qui veut séduire la scène rap ainsi, choisit Soolking pour l'accompagner sur le morceau «Toute ma vie», ainsi que deux autres rappeurs. C'est parce que cela marche pas mal chez les jeunes. Gageons que ca va cartonner.