Les projets de pièces de théâtre retenues par le Fonds d'aide à la création artistique et littéraire (Fdal) sont appelés à être diffusés à travers les plates-formes numériques des différents établissements culturels, annonce un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

Les associations et coopératives ayant reçu la première tranche de l'aide du Fdal devront se rapprocher du Théâtre national algérien ou des théâtres régionaux afin de reprendre le travail et diffuser leurs créations sur les plates-formes numériques de ces établissements, précise le communiqué.

Cette décision a été prise suite à une réunion entre la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, et les directeurs des établissements culturels sur la situation des théâtres et de l'activité théâtrale pendant la pandémie du coronavirus. Suite à cette réunion, les théâtres sont également appelés à dynamiser l'activité culturelle et artistique, dans le strict respect des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie du coronavirus, en «diffusant des pièces de théâtre sur Internet et en reversant aux artistes les droits liés à ces productions», explique le communiqué.

Les activités des théâtres, salles de cinéma et salles de spectacle ont été suspendues depuis le mois de mars dernier dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie.