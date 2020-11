L'institut Cervantes d'Alger reprendra bientôt, et de manière progressive, les cours présentiels. Des cours d'espagnol en ligne et en présentiel sont programmés à partir du mois de décembre. Depuis le début du confinement au mois de mars dernier, l'institut Cervantes d'Alger avait lancé trois sessions de cours d'espagnol par vidéoconférence. Ces dernières ont eu beaucoup de succès auprès du public: 1047 personnes inscrites sur tout le territoire national. Pour ce mois de décembre et suite à une demande croissante, l'institut Cervantes d'Alger offrira à nouveau des cours en présentiel au niveau de son centre. Cette formule viendra compléter la modalité en ligne qui sera toujours maintenue. Cette décision de reprise des cours présentiels a été longuement étudiée par la direction de l'Institut Cervantes d'Alger qui assure que des procédures strictes et des règles d'hygiène seront instaurées afin de garantir la sécurité de ses élèves et de ses employés. Cette décision a été confirmée suite à l'excellent comportement dont ont fait preuve les candidats aux examens internationaux Dele (Diplôme d'espagnol comme langue étrangère) organisés ce mois de novembre au sein même de l'Institut. Le début des cours est prévu pour le 8 décembre et ce jusqu'au 24 février. Les personnes intéressées, que ce soit par les cours en ligne ou par les présentiels, pourront consulter le programme complet ainsi que les procédures d'inscription sur nos pages Web et Facebook et par e-mail: www.argel.cervantes.es

www.facebook.com/InstitutoCervantesdeArgel/

[email protected]