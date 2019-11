Une nouvelle galerie d’art a été inaugurée samedi soir à l’opéra d’Alger par une exposition collective réunissant les œuvres d’une dizaine de plasticiens algériens sur les paysages, les monuments et les coutumes de la Serbie. Intitulée «La Serbie vue par des artistes algériens», cette exposition collective d’œuvres de huit artistes peintres a été élaborée en partenariat avec l’ambassade de Serbie en Algérie après une résidence de création. Ce nouvel espace situé dans le hall de l’opéra d’Alger Boualem-Bessaïh a été conçu comme une galerie d’art à part entière qui ambitionne de profiter de la fréquentation importante de cet établissement pour mettre en avant les travaux de plasticiens algériens dans de bonnes conditions, indique son directeur Noureddine Saoudi. Cet espace aménagé aux normes d’une galerie d’art en matière de cimaises et d’éclairage, «sera géré par un professionnel du marché de l’art» qui sera installé prochainement, et qui aura pour mission de sélectionner les artistes et élaborer les exposition en plus de s’occuper du volet de la vente d’œuvres d’art, précise le directeur de l’Opéra. S’il compte mettre en avant le travail de jeunes artistes, cet espace devra fonctionner comme une galerie d’art à part entière et proposer des expositions de haute facture. Cette exposition regroupe des artistes comme Nedjma Laib qui propose une reproduction d’un monastère, Mohamed Demis et Salim Bouhali qui ont travaillé sur le costume folklorique féminin en Serbie ainsi que des artistes comme Abderrezak Bouzid et Djamila Ababsia. L’exposition «La Serbie vue par des artistes algériens» se poursuit jusqu’au 28 novembre.