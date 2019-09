Une exposition collective rassemblant les oeuvres de cinq artistes-peintres et sculpteurs algériens a été inaugurée samedi à Alger autour du thème «Eclosion». Organisée par la Fondation Ahmed et Rabah Asselah en collaboration avec la Maison de la culture de Tlemcen, l’exposition «Eclosion» réunit les artistes Ahmed Mebarki, Abdelkrim Belherazem, Noureddine Benazouz, Naïm Riche et Moulay Abdellah Talbi. Le plasticien Ahmed Mebarki propose cinq toiles contemporaine basées sur le signe et le relief. Avec une dominance de bleu et de couleurs ocres, Ces toiles comportent non seulement des signes berbères incrustés en blanc, mais aussi un collage de fragments de bijoux traditionnels et ustensiles en bronze et en cuivre. Ces fragments, comportant eux-même des décorations sculptées, donnent aux tableaux une impression de relief relevée par des couches de peinture épaisses fixant les collages. Le peintre Abdelkrim Belherazem propose, quant à lui, une collection impressionniste imprégnée de soufisme à travers des oeuvres reproduisant des mosquées, un habitat traditionnel où un derwich tourneur évolue dans une palette de couleurs chaudes appliquée au couteau. Dans ce travail, qui conserve la sobriété des formes architecturales, la végétation, les plans d’eau, l’ombre et la lumière s’expriment et se réinventent dans une nouvelle palette, sous forme de petits rectangles de la dimension du couteau. Dans un registre plus réaliste, Naïm Riche expose des toiles sobres, portrait d’un targui, ou des reproductions d’instruments de musique alors que Noureddine Benazouz propose des croquis contemporains très géométriques dans de petits formats. Seul sculpteur participant à cette exposition, Moulay Abdellah Talbi propose une sculpture métallique dans le registre récup’art composée de pièces mécaniques, de bouts de ferraille, de ressorts et de vieux outils assemblés sans la moindre trace de soudure en gardant la couleur naturellement produite par l’usure et la rouille. L’exposition «Eclosion» se poursuit jusqu’au 28 septembre au siège de la Fondation Ahmed et Rabah Asselah.