«Les vidéos sont les images de mes réflexions, regards perdus, de mes attentes, mes espoirs et de mes fuites.» Dans le cadre de novembre numérique, l'Institut français vous convie actuellement et jusqu'au 26 décembre à venir apprécier une Installation vidéo intitulé «TI AMO» de la plasticienne Rachida Azdaou. Celle-ci affirme: «L'oubli permet de nous réinventer, l'être qui va naitre de cet acte sera malade et fragile, habité par des fantômes qui continueront à hanter chaque centimètre des lieux désertés de la mémoire, nous sommes ainsi en perpétuelle recherche de soi. Mais aussi des proies faciles de notre MOI. Les vidéos sont les images de mes réflexions, regards perdus, de mes attentes, mes espoirs et de mes fuites. Tenter de comprendre comment nos souvenirs s'entremêlent, nos héritages s'entrechoquent, car nous sommes un tout et un rien à la fois. Tout a commencé avec cette photo prise à Velletri en Italie, Omar ti amo. Omar de Dib et moi, il renait à Velletri, je suis Eid et cette ville italienne est Jarbher et tout comme le personnage, je vis une histoire d'amour loin de chez moi. Mais tout comme ces personnages, je suis noyée dans des rêves frustrés d'un futur conditionné par de vieux pas.». Cette expo est visible à l'Institut français d'Alger (Centre) / 2ème étage (entre la salle de spectacle et la salle d'exposition). L'Accueil du public se fait dans le respect des règles barrières