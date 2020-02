Un Festival national de poésie en l’honneur du maestro de la chanson kabyle Cherif Kheddam sera institué «prochainement», a-t-on appris dimanche dernier du président de l’Assemblée populaire de wilaya de Tizi Ouzou (APW), Youcef Aouchiche. Le festival qui sera localisé dans le village natal de l’artiste, Boumessaoud, dans la commune d’Imsouhal au sud-est de Tizi Ouzou, se veut à la fois «un hommage et une reconnaissance à ce grand artiste qui avait produit des merveilles et hissé la chanson kabyle et algérienne à l’universalité», a souligné Aouchiche. A cet effet, a-t-il indiqué, «une cagnotte d’un million de DA sera dégagée par l’APW au profit de cette commune pour l’organisation de la première édition du festival qui interviendra probablement lors de la commémoration du 10ème anniversaire de la disparition de Cherif Kheddam», le 23 janvier 2012. La décision, a-t-il ajouté, «a été prise en collaboration avec le comité du village, de la famille du défunt et de l’APC d’Imsouhal lors d’une cérémonie de commémoration, samedi, du 9ème anniversaire de la disparition de l’artiste et du 1er Prix du village lauréat du concours Rabah Aissat du village le plus propre obtenu lors de la dernière édition». Né en 1927 à Boumessaoud, Cherif Kheddam a marqué de son empreinte la chanson kabyle et algérienne avec ses productions de qualités musicale et textuelle inégalées, ainsi que l’Histoire de la Radio nationale. Après une formation coranique dans une zaouïa à Tazmalt (Béjaïa), il s’installa à Alger puis en France où il exerça plusieurs métiers avant que son génie musical le mène à suivre des cours du soir de solfège et de chant qui lui ouvriront la porte d’une grande carrière. Dès 1956, il signa un contrat avec la maison d’édition Pathé Marconi qui sortira ses premières chansons dont la célèbre «Yellis n’tmurt» (fille du pays). A l’indépendance de l’Algérie, il retourna au pays et anima une émission «Ighennayen Uzekka» (Chanteurs de demain) sur les ondes de la Chaîne 2 de la Radio nationale qui a permis la découverte du talent musical de plusieurs grands chanteurs. Hospitalisé dans un hôpital parisien, il est mort le 23 janvier 2012 à l’âge de 85 ans et inhumé dans son village natal.