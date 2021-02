L'Expression: Vous exposez actuellement chez Rhizome, une série de photos intitulée «Séquelles Bleues» sur fond rouge. Un jeu de mots. Mais encore?

Sonia Merabet : Le fond est blanc à la base, la lumière principale utilisée est rouge, mais j'ai fait en sorte d'avoir les om-bres bleues, d'où le titre. J'ai voulu prendre en photos les séquelles psychologiques laissées par les violences, qu'elles soient émotionnelles, physiques ou autres, et non la violence en elle-même. Comme une ombre, ces séquelles-là suivent la personne partout. C'est une conséquence des violences dont on ne parle pas assez et qui, pourtant, peuvent gâcher des vies.



Votre travail photographique se base souvent sur le jeu de lumière ou le clair-obscur. Quel rapport entretenez-vous avec la lumière dans vos photos?

Sur cette série, la lumière a été un outil important et déterminant. Elle m'a aidée à mieux exprimer l'approche que j'ai eue pour aborder le sujet proposé. J'ai voulu photographier la femme autrement, pour attirer l'attention d'une manière autre qu'avec des images choquantes ou sombres. J'aime dessiner avec la lumière, ce qui est le principe même de la photographie.



ici, chez Rizhome, il n'y a pas de décor comme vous nous avez habitués dans vos précédentes photos, mais un espace vide avec la femme, comme un éternel sujet central... Une femme et des postures différentes. Pourquoi ce choix du vide cette fois? Et que vouliez-vous exprimer avec ces postures-là?

J'ai travaillé avec l'actrice Meriem Medjkane en tant que modèle, elle dégage beaucoup de force, mais en toute délicatesse. Je n'avais pas besoin de plus d'éléments pour composer les photos j'avais envie de surtout mettre en valeur les om-bres, ces dernières et les poses de Meriem expriment l'essentiel.



Dans votre première série photographique, réalisée pour Ramchet 3in avec Dima Cinéma, on pouvait apercevoir la silhouette d'une femme dont on imagine les tourments...Comment vous est venue l'idée de ces «captations»?

Vu que c'était pour Dima Cinéma, dans le thème de la représentation des violences faites aux femmes, à l'image et au cinéma, je me suis imaginée en train de tourner un court métrage, la série a été donc pensée comme un découpage de film. L'idée traitée est celle des séquelles psychologiques portées comme un fardeau par la victime. J'ai essayé de capturer le mal-être et la lourdeur du temps qui passe, qui bloque la victime dans un état psychologique accablant.