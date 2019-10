Alors que les billets du concert de Kenji Jirak sont encore en cours de remboursement, Keral Production annonce dans sa page facebook son nouvel événement artistique pour le mois prochain. Il s’agit de la venue en grande pompe de l’humoriste franco-marocain Jamel Debbouze. Voici l’annonce : «Jamel Debbouze, star absolue de l’humour, sera sur Alger pour deux représentations exceptionnelles de son nouveau spectacle ‘’Maintenant ou Jamel’’ à l’opéra d’Alger. LA star absolue de l’humour de ces 20 dernières années. Acteur, producteur et révélateur de dizaines de talents. Jamel Debbouze sera à l’opéra d’Alger pour 2 représentations exceptionnelles de son nouveau spectacle « Maintenant ou Jamel » et ce, les 14 et 15 novembre à partir de 20h30 à l’opéra d’Alger Boualem Bessaïh. A noter que la vente des tickets débutera à partir du 26 octobre de 10h à 19h à l’opéra d’Alger. Le prix a été fixé « à partir de 5000 DA ». Autrement cela coûterait encore plus, tout dépend de votre emplacement (l’opéra d’Alger en possède trois catégories). Les places sont numérotées. Il est bon à signaler que Jamel Debbouze s’est déjà illustré aux côtés des Algériens ne serait-ce qu’au cinéma. Il a ainsi un grand attachement culturel affectif au pays du fait qu’il a déjà joué dans le film Indigènes, qu’il a même produit. Film qui a valu à tous ses comédiens, le prix de la meilleure interprétation masculine au festival de Cannes en 2006. Jamel a joué aussi dans Hors la loi, long-métrage qui a représenté l’Algérie aux Oscars en 2011. On a pu aussi le remarquer dans le film Né quelque part où il joue le rôle d’un Algérien recevant au bled son frère, vivant en France. Enfin, il a tenu à saluer chaleureusement la victoire de l’Equipe nationale algérienne de football lors de la dernière coupe d’Afrique des nations en juillet dernier.