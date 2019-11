Mohamed Abdallah est le plus jeune romancier ayant participé au Sila. à 22 ans, il publie son troisième livre, un roman historique, intitulé « Aux portes de Cirta ». Rencontré au stand des éditions « Casbah », jeudi dernier, où il a dédicacé son roman, l’écrivain nous a accordé cette interview.

L’Expression : Vous venez de publier votre troisième roman, pourquoi avoir opté pour ce thème historique ?

Mohamed Abdallah : J’ai opté pour ce thème car, en sus du profond attachement que je sens envers la figure historique de Massinissa, je pense que l’histoire de la Numidie antique en général et celle du roi Massyle en particulier n’ont pas reçu toute l’attention qu’elles méritent, notamment en ce qui concerne leur traitement littéraire qui s’est souvent limité à l’épisode de la mort de Sophonisbe. Ce dernier est magnifique, mais il y a tellement plus à raconter en ce qui concerne cette période ! Il est frappant de constater que dans d’autres pays, les figures historiques fondatrices sont profondément ancrées dans la mémoire collective, et tout un chacun peut piocher des références à ces personnages sans avoir recours à des travaux académiques : la fiction historique se charge d’assurer à ces héros nationaux une place de choix dans les panthéons de leurs pays respectifs. Cette tradition d’écriture, dont Troyat fut un illustre représentant, est à mon sens cruciale dans la création et la préservation d’une image collective. Je suis convaincu qu’en développant davantage ce genre de thèmes, nous parviendrons à apaiser les tensions identitaires déchirant trop souvent notre pays.



Tous vos romans édités expriment un intérêt grand pour l’Histoire. Qu’est-ce qui peut pousser un aussi jeune romancier à faire des thèmes historiques ses sujets de prédilection, alors qu’à votre âge, d’autres écrivains, auraient certainement opté pour des œuvres autobiographiques, comme exemple, raconter son enfance ou parler des choses du cœur ?

Je suis convaincu que l’Histoire a beaucoup à nous apprendre si nous voulons relever au mieux les défis d’aujourd’hui, à condition de savoir l’interpréter, la remettre dans son contexte et ne pas se laisser gagner par un immobilisme néfaste. Peut-être est-ce rare pour un auteur de mon âge de s’y intéresser comme vous le faites remarquer, mais je pense que c’est un contrepoids salutaire, lorsqu’on est plongé dans un monde rendu incertain par d’incessants changements, notamment technologiques. Il est bon parfois de prendre du recul sur les événements de l’actualité, de se plonger dans l’Histoire pour tenter d’y trouver des leçons de sagesse, ou tout simplement un univers différent où notre esprit peut s’évader. Je pense qu’il n’y a pas d’âge pour vivre une passion et il se trouve que l’Histoire en est une pour moi !

Qu’est-ce qui a fait naître en vous cette véritable frénésie de l’écriture avec trois romans édités dont l’un est l’équivalent de trois livres au plan du volume ?

En fait, j’ai commencé à écrire sans véritablement mesurer à quel point l’entrée dans le monde des lettres pouvait être intimidante. Puis, une fois que je m’y suis glissé, j’ai été débarrassé de toute potentielle inhibition littéraire et continué à partager les histoires traversant mon imagination ! Je dois dire que c’est une sensation grisante que de se lancer dans des projets d’écriture et de tenter de les mener à bien, de voir se former de nouveaux imaginaires au fil de ces pages. C’est à mes yeux une manière inégalée de partager une vision, supérieure à bien des aspects à la parole : grâce à la puissance du mot écrit, des personnes vivant dans des endroits aussi divers qu’Ighil Ali, Ouargla, Aïn Larbaâ, Limoges ou dans l’Ardèche peuvent me rejoindre dans ce monde fait de lettres que je m’efforce de bâtir.

Comment vivez-vous avec votre statut d’écrivain depuis la parution de votre premier roman, qu’est-ce qui a changé vraiment dans votre vie, de façon palpable ?

Au quotidien, je ne me vois pas comme quelqu’un de différent, même si mon rythme de vie et de travail a certainement augmenté et que mon agenda se trouve soumis à davantage de contraintes. Par ailleurs, l’expérience de discuter avec des lecteurs intéressés par ce que j’écris est toujours enthousiasmante, c’est formidable de sentir mes livres vivre dans l’esprit des lecteurs que je rencontre !

Avez-vous des contacts permanents avec d’autres écrivains ayant édité des romans ? Parlez-nous si tel est le cas de la nature de ces relations et de ces échanges ?



J’ai de très bons et très réguliers rapports avec Mehdi Messaoudi, un écrivain avec qui j’échange sur des sujets divers. Je me sens très proche de Riadh Hadir, un formidable romancier que je considère comme mon grand frère et dont les conseils et le soutien m’accompagnent pratiquement depuis mes débuts littéraires. En plus, il se trouve que nous sommes d’accord sur de nombreux points, ce qui ne gâche rien. Ces rencontres sont profondément enrichissantes et je suis chanceux d’avoir croisé des personnes aussi extraordinaires.

Vous avez sans doute beaucoup lu, pouvez-vous revenir brièvement sur votre parcours de lecteur, par quels romanciers avez-vous commencé et puis bien plus tard, quel est le romancier qui vous a le plus marqué et impressionné ?



Mes lectures furent assez tôt marquées par Mouloud Feraoun, notamment son roman «Le Fils du Pauvre». Puis ce fut le tour des romanciers français du XIXè siècle, tels que Flaubert, Hugo, Balzac, Zola... Au-delà de ces noms cependant, j’ai été profondément influencé par des écrivains algériens plus proches de moi dans le temps et dans l’esprit, comme, outre Mouloud Feraoun que j’ai déjà cité, Assia Djebar et Mouloud Mammeri.

Avec le recul, si je devais nommer l’écrivain qui m’a le plus marqué, ce serait sans doute Mohammed Dib, dont les mots éveillent en moi des souvenirs et des parfums d’enfance.