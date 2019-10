Le thriller américain revient sur les origines de l’antagoniste le plus emblématique de la saga Batman. C’est un énorme carton du box-office US qui fera irruption sur nos grands écrans. En effet, Joker détient le record du meilleur démarrage de l’histoire du cinéma pour un mois d’octobre. Une recette de 200 millions de dollars encaissés depuis sa sortie aux États-Unis le 4 octobre. Récompensé à la 76e Mostra de Venise avec le Lion d’or, il faudra compter avec lui à la prochaine édition des Oscars qui se tiendra en février 2020. Tout spécialement celui récompensant le meilleur acteur ; le magistral Joaquin Phoenix, parfait dans son rôle de clown tourmenté, aura tôt fait d’éclipser le mauvais souvenir du Joker de Suicid Squad interprété par Jared Leto. Le Gotham de ce film est un personnage des plus tourmentés qui fera de ses faiblesses psychologiques une force, après avoir échoué de guérir. C’est dans ses faubourgs où l’arbitraire le dispute à l’injustice sociale qu’Arthur Fleck, souffrant de troubles mentaux, tente de s’en sortir. Le film suit le parcours sinueux d’un Joker très attachant qui subit le chaos de son environnement avant de l’adopter pour finir par en être le principal instigateur. Interdit aux moins de

14 ans pour les quelques scènes de violence qui lui ont valu son Rated R aux États-Unis, le thriller de l’univers de DC sera dans un premier temps en projection à Alger, Constantine et Oran. Le prix du billet est fixé à 800DA. Les dates et salles déjà communiquées :

Date, heure, salle

l 17 octobre : 19h à Ibn Khaldoun

l 18 octobre à 18h30 à Essahel

l 19 octobre à 19h à Ibn Khaldoun et à 20h à Essahel

l 21 octobre à 16h à Ibn Khaldoun et à 16h30 à Essahel

l 22 octobre à 16h à Ibn Khaldoun et à 16h30 à Essahel

l 23 octobre à 16h à Ibn Khaldoun et à 16h30 à Essahel

l 24 octobre à 16h30 à Essahel

l 25 octobre à 20h30 à Essahel

l 26 octobre à 20h à Essahel.