L'Expression: Au regard de la crise sanitaire, qui a mis à plat toutes les activités culturelles comment avez-vous vécu cette année?

Djamel Aouane: Le monde a été confronté à cette crise sanitaire et je me devais d'y faire face. Je me suis vu dessiner un avenir bien sombre qui m'a fragilisé au départ pour le travail. Après des mois d'isolement et de précarité, la situation était critique. Ceci dit, le confinement nous a encouragés à faire autre chose comme l'activité physique et on a dû relever des défis à différentes dimensions.

Vous avez joué dans le film qui a fait beaucoup de bruit en raison de la polémique qui a entouré sa production. Pourriez-vous nous parler de votre rôle?

Vous parlez sans doute du film Ahmed Bey, un film historique de Jamal Chorshah dans lequel j'interprète le rôle principal du méchant, à savoir Joseph Vantini dit le Bey Youssef. Pour le bien du film, nous avons dû tourner dans différentes willayas à l'instar d'Alger, Tipaza et Bou Saâda. Il était impossible de développer la colonisation en Algérie sans les Constantinois. Dès 1827 Constantine occupait une place particulière dans la guerre d'Algérie. Le film retrace la vie du dernier bey qui est connu pour avoir dirigé une résistance farouche. Mon rôle de Joseph Vantini, dit le Bey Yousef, capturé esclave du bey du Tunis fut une figure légendaire. Il était amoureux de la demi-soeur de Ahmed bey. Il lui vouait un amour unilatéral et était prêt à tout, afin d'atteindre son but. Sans scrupules, ni

regrets il se met au service de la France.



Vous avez aussi interprété le premier rôle dans un film iranien. Racontez-nous votre expérience?

En ce qui concerne mon interprétation dans le film iranien, mon expérience était des plus foudroyantes. D'avoir eu la chance de travailler avec une équipe d'Iraniens c'est juste épique! J'ai appris beaucoup et fait des rencontres influentes, intéressantes et spirituelles qui m'ont permis d'évoluer à chaque pas.

Vous avez joué aussi un rôle dans le film «la 5ème saison» de Mohamed Benkamla et d'autres rôles au cinéma. En tant que jeune acteur, comment voyez-vous la situation du 7 eme art en Algérie?

J'ai effectivement joué dans une fiction de Ahmed Benkamla appelée «La cinquième saison».J'ai tenu le rôle principal, celui du poète. Nous avons tourné à Béchar et Taghit. La cinquième saison est l'histoire triste d'un livre qu'on brûle. Un seul a été sauvé. Là, j'erre dans la solitude totale, à travers les espaces désertiques, tenant à coeur un seul bien, le précieux livre. Après plusieurs jours d'errance, j'arrive à un vieux ksar saharien. Je me fais réveiller par une femme ange gardien de la mémoire de la cité mélodieuse, on se laisse emmener par ce texte poétique...Ce film laisse l'image, seule s'exprimer et on connaît l'importance du silence au cinéma.

Enfin, vous êtes actuellement en plein tournage du feuilleton «Le Tunnel» du réalisateur Bachir Sellami avec lequel vous avez déjà travaillé. Un feuilleton qui sera diffusé à la télé durant le mois de Ramadhan. Un mot là-dessus...

Actuellement je suis en effet, en plein tournage du feuilleton «Le tunnel», signé par le réalisateur Bachir Sellami, sur un scénario écrit par Slimene Boubaker. Le feuilleton raconte l'histoire du malheureux destin d'une jeune fille, issue d'un couple de parents divorcés. Le père s'évertue par tous les moyens de la retrouver après avoir quitté le pays. La maman de cette dernière s'efforce à sa manière aussi. La petite jeune prodige rencontre des personnes aptes à l'aider à retrouver ses parents, séparée qu'elle était, d'une famille à une autre jusqu'au dernier recours. Mon rôle dans le feuilleton est celui de Nassim, le neurologue qui épaule la jeune fille. Je ne peux vous en dire plus afin de vous donner l'envie de regarder ce feuilleton. Il sera diffusé sur la chaîne nationale, la terrestre, A3.