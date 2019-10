L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel mettra samedi prochain à l’honneur de jeunes réalisateurs algériens. En effet, c’est en partenariat avec le Centre algérien de la cinématographie, que l’Aarc organise « la Journée du film court métrage et documentaire » dédiée à la projection d’œuvres cinématographiques de jeunes réalisateurs, le 26 octobre 2019 à partir de 14h00 à la cinémathèque d’Alger. Huit courts métrages entre fiction et documentaire seront projetés, avec à la fin de chaque projection, un débat en présence du réalisateur. Cette journée vise à encourager ces jeunes réalisateurs qui seront la relève du cinéma algérien de demain et ainsi mettre en avant leur travail en le présentant au grand public.

Programme des projections :

14h00 : Nice very nice, documentaire de El Kheyer Zidani (16mn)

14h35 : A l’ombre des mots, documentaire de Amel Blidi (10mn)

15h05 : Virgin, court métrage de Ghiles Aichouche (06mn)

15h30 : Bird, documentaire de Louisa Beskri (13mn)

17h00 : Timimoune l’oasis de l’histoire, documentaire de Sid ali Zaâfoune (13mn)

17h35 : Enfants de Tixeraine, documentaire de Rima Kerkebane (10mn)

18h05 : Bermuda, court métrage de Ben Abdallah Mohamed (31mn). Le débat se fera en présence de Achem Djellel, 1er assistant.

19h00 : Sorry mom, documentaire de Louiza Belamri (13mn).